Erster Austausch mit Landtagsabgeordnetem

Bozen – Die lvh-Spitze traf sich kürzlich im Haus des Handwerks in Bozen mit dem frischgewählten Landtagsabgeordneten Hannes Rabensteiner. Anliegen der Südtiroler Handwerksunternehmen sollen gemeinsam vorgebracht werden.

Der Bürokratiedschungel stellt eine der größten Herausforderungen für das Handwerk dar. Hannes Rabensteiner, neuer Landtagsabgeordneter und Baumeister und Maurer aus Villanders, betont die Notwendigkeit, die täglichen bürokratischen Hürden für Betriebe zu reduzieren. Insbesondere angesichts des akuten Personalmangels in der Landesverwaltung sieht er die Gelegenheit, den Abbau von Bürokratie voranzutreiben und Prozesse zu vereinfachen.

Rabensteiner traf sich vor Kurzum mit lvh-Präsident Martin Haller, lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, lvh-Direktor Thomas Pardeller sowie den Vizedirektoren Walter Pöhl und Thomas Hager, um konkrete Vorschläge rund um die Bürokratie sowie andere aktuelle Herausforderungen im Handwerk zu besprechen. Er betonte, dass bereits bestehende Gesetze – wie zum Beispiel jenes, dass die mehrfache Abfrage von einmal öffentlich eingeholten Daten nicht vorsieht – konsequent umgesetzt werden sollten. Die wiederholte Übermittlung persönlicher oder betrieblicher Daten sei zeitaufwendig und sollte vermieden werden. Die Belastung der Handwerksbetriebe aufgrund von aufwendigen Bürokratiehürden ist groß, und der lvh kämpft seit Jahren gegen die zunehmende Bürokratisierung. lvh-Präsident Martin Haller unterstrich, dass das Ziel darin bestehe, bestehende Prozesse zu vereinfachen und keine neuen bürokratischen Hürden zu schaffen.

Weitere Themen des Gesprächsaustauschs waren die Förderung und Belohnung von arbeitswilligen Personen. Leistung solle sich lohnen, und die Ausbildung junger Menschen sowie die frühzeitige Berufsorientierung seien wichtige Aspekte. Lösungen gefunden werden müssten auch in Hinblick auf das leistbare Wohnen. Gemeinsam werden nun konkrete Schritte erarbeitet, um diese Anliegen voranzutreiben. Hannes Rabensteiner möchte Ansprechpartner für das Südtiroler Handwerk in der lokalen Politik sein. In diesem Sinne wird der regelmäßige Austausch zwischen dem Landtagsabgeordneten und dem lvh fortgesetzt und die Interessensvertretung der Südtiroler Handwerksbetriebe gestärkt.