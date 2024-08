Erster Lehrgang Innovation – digital & green erfolgreich abgeschlossen

Von: mk

Bozen – Kürzlich fand in der Handelskammer Bozen die Abschlussveranstaltung des ersten Lehrgangs Innovation – digital & green für Südtiroler Unternehmen statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich dabei mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung und Nachhaltigkeit für ihr eigenes Unternehmen auseinander.

Die Digitalisierung ist der Innovationstreiber des 21. Jahrhunderts und ändert die Wirtschaft und Gesellschaft in rasantem Tempo. Die duale Transformation erfordert von Betrieben, dass sie gleichzeitig Strategien für digitale Innovationen und eine nachhaltige Entwicklung umsetzen.

Die duale Transformation wirkt sich nicht nur auf einzelne Strategien, Strukturen oder Prozesse aus, sondern auf das gesamte Unternehmen, seine Geschäftsmodelle sowie auf die Unternehmenskultur. Auch das Innovationsmanagement wird digitaler und komplexer. Um Innovationsprojekte erfolgreich umzusetzen, sind schnelle Reaktionszeiten, kurze Innovationszyklen und eine größtmögliche Kundenfokussierung gefordert.

Angesichts der Herausforderungen der dualen Transformation wurde vom WIFI – Weiterbildungsservice in Kooperation mit dem Innovationsservice der Handelskammer Bozen der neue Lehrgang Innovation – digital & green entwickelt. Die Teilnehmenden erfuhren, wie die duale Transformation Märkte und Unternehmen verändert und setzten sich konkret mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung und Nachhaltigkeit für ihr eigenes Unternehmen auseinander. Sie lernten von namhaften Experten, wie modernes Innovationsmanagement und Changemanagement in Zeiten der dualen Transformation gelingen kann.

Vor Kurzem wurde die erste Auflage des Lehrgangs erfolgreich abgeschlossen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten Lehrgang Innovation – digital & green waren Alexander Ebner, Markus Hafner, Christian Kerschbaumer, Martin Mairhofer, Irene Mandolesi, Andrea Mirandola, Thomas Moriggl, Gernot Nischler, Stephan Profanter, Andreas Raffeiner, Rudolf Rienzner, Manfred Trienbacher, Martin Waldmüller-Unterweger und Andrea Maria Wieser.

„Den Unternehmen bietet die duale Transformation große Chancen. Die Umwandlung bestehender Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen in die digitale Welt setzt sie jedoch häufig vor Herausforderungen. Die Handelskammer Bozen möchte mit Hilfe dieses Lehrgangs Südtiroler Unternehmen dabei unterstützen, den richtigen Rahmen für mehr Innovation zu schaffen und die duale Transformation strukturiert anzugehen, um so den Unternehmenserfolg zu sichern“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Neue Weiterbildungsangebote zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind bereits geplant.

Für weitere Informationen steht das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen zur Verfügung. Infos unter www.wifi.bz.it!