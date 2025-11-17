Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Erstes Elektroauto für solidarische Mobilität in Venetien übergeben
Volksbank-Spende

Erstes Elektroauto für solidarische Mobilität in Venetien übergeben

Montag, 17. November 2025 | 15:52 Uhr
donazione Società Nuova
Volksbank
Von: mk

Belluno – Die Volksbank hat heute dem Verein Società Nuova aus Belluno ein neues Elektroauto übergeben. Es ist die erste Spende eines Elektrofahrzeugs durch die Bank in Venetien, nach den Spenden an die Südtiroler Vereine Avulss (2023), Comedicus und Anteas Agas (2024) sowie das Weiße Kreuz (2025).

Der neue Neunsitzer des Typs Citroën Jumpy hat heute seine „Einweihungsfahrt“ hinter sich. Das Fahrzeug wird für die Beförderung von Menschen mit Behinderung eingesetzt und ermöglicht es ihnen, die Tageszentren in der Umgebung zu erreichen. So wird auch Menschen in den abgelegensten Ortsteilen das Recht auf Mobilität sowie der Zugang zu Pflege und Gesundheitsversorgung gewährleistet und Familien werden konkret entlastet.

Die Initiative ist Teil des Projekts „Social Green Mobility“ der Volksbank. Ziel des Projekts ist es, eine nachhaltige Mobilität zu fördern, die die Umweltauswirkungen minimiert und soziale Faktoren berücksichtigt. Società Nuova ist seit 1977 tätig und beschäftigt heute fast 400 Mitarbeitende, Nutzerinnen und Nutzer, Freiwillige sowie Unterstützerinnen und Unterstützer. Der Verein befasst sich vor allem mit Behinderungen bei Erwachsenen, aber auch mit psychischen Erkrankungen, Autismus sowie der Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt.

„Wir freuen uns, Società Nuova ein neues Elektrofahrzeug zu spenden. Damit vereinen wir zwei für uns grundlegende Aspekte: die Nähe zu den Menschen und die Aufmerksamkeit für die Umwelt. Wir haben sofort an dieses Projekt geglaubt, das seit 1977 besteht und somit auf eine lange Geschichte von gesellschaftlichem Engagement und gelebter Solidarität zurückblicken kann. Mit unserer Spende unterstützen wir die Familien in Belluno ganz konkret. Sie können sich auf einen wertvollen Dienst verlassen“, so Barbara Zannin, Leiterin der Niederlassung in Belluno.

Der Präsident der Società Nuova, Federico Bristot, würdigt die Spende der Volksbank: „Wir danken der Volksbank für diese großartige Schenkung, mit der sie unsere sozialen Ziele unterstützt. Unser Fachpersonal reist jeden Tag Hunderte von Kilometern durch die halbe Provinz, um auch denjenigen, die weiter entfernt wohnen, die Möglichkeit zu geben, die Tageszentren zu erreichen und an Aktivitäten teilzunehmen, die Geselligkeit, persönliches Wachstum und Selbstständigkeit gewährleisten. Das neue Fahrzeug ist eine grundlegende Hilfe. Damit können wir weiterhin alle Menschen überall erreichen. Und das auf nachhaltige Weise.”

