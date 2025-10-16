Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Esselunga eröffnet ersten Supermarkt in Südtirol
Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 18:40 Uhr
Von: luk

Bozen – Die italienische Supermarktkette Esselunga hat am Donnerstag ihren ersten Standort in Südtirol eröffnet. Der neue Markt befindet sich in der Einkaufsgalerie WaltherPark in der Südtiroler Straße in Bozen und umfasst eine Verkaufsfläche von 2.630 Quadratmetern. Insgesamt wurden 106 Arbeitsplätze geschaffen, darunter auch im angeschlossenen Lokal „Bar Atlantic“.

Mit der Eröffnung ist Esselunga erstmals in der Region Trentino-Südtirol vertreten. Das Unternehmen ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts WaltherPark, das den Bereich zwischen Bahnhof und Waltherplatz mit neuen Grünflächen, Mobilitätsstrukturen und Geschäftsflächen neu gestaltet hat.

Das Sortiment umfasst rund 15.000 Produkte, darunter zahlreiche Eigenmarken, eine Feinkostabteilung, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Fischtheken sowie eine Vinothek mit über 900 Etiketten. Digitale Services wie Selbstbedienungskassen, Selfscanning-Terminals und der „Presto-Spesa“-Service sollen das Einkaufen erleichtern.

Der Supermarkt ist montags bis samstags von 8.00 bis 21.00 Uhr und sonntags von 8.30 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Bezirk: Bozen

