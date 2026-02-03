Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Etappensieg für Signa-Gläubiger Mubadala vor Schiedsgericht
Das Signa-Immobilienimperium ist 2023 zusammengebrochen

Etappensieg für Signa-Gläubiger Mubadala vor Schiedsgericht

Dienstag, 03. Februar 2026 | 10:52 Uhr
Das Signa-Immobilienimperium ist 2023 zusammengebrochen
APA/APA/dpa/Daniel Bockwoldt
Schriftgröße

Von: apa

Der Signa-Großgläubiger Mubadala aus Abu Dhabi hat vor dem internationalen Schiedsgericht ICC in Genf einen Etappensieg errungen. Wie mehrere Medien am Dienstag berichteten, habe das Schiedsgericht den Arabern mehr als 700 Mio. Euro zugesprochen. Die Insolvenzverwalter der Signa-Gesellschaften hatten die Forderungen von Mubadala nicht anerkannt. Wie sich der ICC-Spruch auf die Insolvenzverfahren auswirken wird, ist laut Juristen aber noch unklar.

Creditreform erklärte laut “Standard”, der Schiedsspruch werde einzelne Insolvenzverfahren “maßgeblich beeinflussen”. “Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Begleichung der Verfahrenskosten in bestimmten Fällen sogar zur Masseunzulänglichkeit führen könnte”. Es werde entscheidend sein, wie die Insolvenzverwalter mit dieser neuen Lage umgehen werden.

Keine Auswirkungen auf Abwicklung von Signa Prime

Der Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection AG, Norbert Abel, erklärte, dass die Signa Prime und deren Insolvenzmasse keinem Zahlungs- oder Feststellungsanspruch ausgesetzt seien. Es bestehe auch kein Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten. Die weitere Abwicklung sei vom Schiedsspruch daher nicht gefährdet, wie Abels Pressesprecher der APA mitteilte.

Vom Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, hieß es, die mehr als 600 Seiten des Spruchs würden sorgfältig geprüft und Konsequenzen mit den Gremien besprochen, darüber hinaus gebe man keinen Kommentar ab, sagte ein Sprecher zur APA.

Der Vorwurf der Scheichs lautete auf Verletzung von Finanzierungsvereinbarungen durch Signa Holding, Signa Prime, Signa Development, Familie Benko Privatstiftung, Laura Privatstiftung und René Benko selbst. Da Benko selbst und die Signa-Gesellschaften pleite sind, könnte laut “Krone” und “News” die Laura Privatstiftung in die Ziehung kommen. Die beiden Medien verweisen darauf, dass in der Laura-Stiftung noch Vermögenswerte im dreistelligen Millionenbereich vermutet werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
90
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
69
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
51
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
39
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Kommentare
31
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 