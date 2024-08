EU-Arbeitslosenrate im Juli konstant bei 6,0 Prozent

Von: apa

Die Arbeitslosenrate in der EU lag im Juli bei 6,0 Prozent und damit unverändert zum Vormonat Juni sowie zum Juli 2023. Laut am Freitag veröffentlichter Schätzung der europäischen Statistikbehörde Eurostat waren im Juli heuer knapp über 13 Millionen Menschen arbeitslos. Das sei in absoluten Zahlen ein Rückgang um 72.000 im Jahres- und um 82.000 im Monatsvergleich. In Österreich betrug die Arbeitslosenrate demnach im Juli 5,0 Prozent, nach 5,5 Prozent ein Jahr zuvor.

Den höchsten Anteil an Menschen ohne Arbeit hat nach wie vor Spanien mit 11,5 Prozent. Tschechien hat mit 2,7 Prozent die niedrigste Arbeitslosenrate. Die größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich liegen mit 3,4 und 7,5 Prozent dazwischen.

In allen Ländern mit dem Euro als Währung zusammengenommen (Eurozone), ist der Anteil an Arbeitslosen gemessen an der Erwerbsbevölkerung auf 6,4 Prozent gefallen, nach 6,6 Prozent ein Jahr zuvor. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist hier gefallen auf 14,2 Prozent.