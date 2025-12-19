EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben

Von: APA/AFP

Nach dem Aufschub des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten peilt die EU nun eine Unterzeichnung am 12. Jänner in Paraguay an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag von EU-Beamten und -Diplomaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Abschluss des Abkommens am Donnerstag auf das kommende Jahr verschoben, weil im Rat der 27 EU-Länder die nötige Zustimmung fehlte.

Von der Leyen wollte das Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay eigentlich am Samstag bei einem Gipfeltreffen in Brasilien unterzeichnen. Sie braucht dafür jedoch grünes Licht aus dem Rat der 27 EU-Länder – dort zeichnete sich aber eine Sperrminorität aus Frankreich, Italien, Polen und Ungarn ab.

Zumindest Italien müsste noch zustimmen

Italien zeigte sich grundsätzlich zu einem Einlenken bereit und könnte damit für die nötige Mehrheit sorgen. Regierungschefin Giorgia Meloni forderte allerdings etwas mehr Zeit, um ihre Landwirte zu überzeugen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich am Donnerstag offen dafür, woraufhin von der Leyen ihre Reise verschob. Am Freitag wollten sich nun Vertreter der Mercosur-Staaten in Brasilien treffen.

Das Mercosur-Abkommen soll die Zölle auf 91 Prozent der zwischen der EU und dem Mercosur gehandelten Waren abschaffen. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten die jährlichen EU-Exporte nach Südamerika so um bis zu 39 Prozent wachsen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe.