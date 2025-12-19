Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben
EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben

EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben

Freitag, 19. Dezember 2025 | 15:08 Uhr
EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben
APA/APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach dem Aufschub des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten peilt die EU nun eine Unterzeichnung am 12. Jänner in Paraguay an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag von EU-Beamten und -Diplomaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Abschluss des Abkommens am Donnerstag auf das kommende Jahr verschoben, weil im Rat der 27 EU-Länder die nötige Zustimmung fehlte.

Von der Leyen wollte das Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay eigentlich am Samstag bei einem Gipfeltreffen in Brasilien unterzeichnen. Sie braucht dafür jedoch grünes Licht aus dem Rat der 27 EU-Länder – dort zeichnete sich aber eine Sperrminorität aus Frankreich, Italien, Polen und Ungarn ab.

Zumindest Italien müsste noch zustimmen

Italien zeigte sich grundsätzlich zu einem Einlenken bereit und könnte damit für die nötige Mehrheit sorgen. Regierungschefin Giorgia Meloni forderte allerdings etwas mehr Zeit, um ihre Landwirte zu überzeugen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich am Donnerstag offen dafür, woraufhin von der Leyen ihre Reise verschob. Am Freitag wollten sich nun Vertreter der Mercosur-Staaten in Brasilien treffen.

Das Mercosur-Abkommen soll die Zölle auf 91 Prozent der zwischen der EU und dem Mercosur gehandelten Waren abschaffen. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten die jährlichen EU-Exporte nach Südamerika so um bis zu 39 Prozent wachsen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
69
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
49
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
44
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
35
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 