Euregio fördert Frauenunternehmen ­

Bozen – Die Euregio unterstützt Frauenunternehmen. Bis zum 11. Mai können sie sich um die Teilnahme an einem Kurs bewerben, zudem gibt es Marketingmaßnahmen, Starthilfen und Coaching.

Im Rahmen der Euregio-Initiativen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums hat das Trentino, das derzeit die Präsidentschaft innehat, den Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für die Initiative “Territoriale Entwicklung: die Dimension der Frauen” veröffentlicht. Es gibt einen Ausbildungskurs mit Abschlusspreisen, der sich an Unternehmerinnen oder angehende Unternehmerinnen richtet.

Zu gewinnen sind Geldpreise von bis zu 13.000 Euro, Marketing- und Werbemaßnahmen in den Kanälen der Euregio-Partner, eine Begleitung in der unternehmerischen Startphase innerhalb der territorialen Strukturen und maßgeschneiderte Coaching-Dienste. Das Projekt wird von der Trentiner Landesabteilung für wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Beschäftigung vorangetrieben, unterstützt von Trentino Sviluppo und der Agentur für Arbeit. Den Ausbildungsteil fördern die für die Wirtschaftsagenden zuständigen Landesabteilungen der Länder Südtirol, Trentino und TiroI in Zusammenarbeit mit der Accademia d’Impresa (Unternehmerakademie). Angehende Unternehmerinnen und interessierte Unternehmen, die ihren rechtlichen beziehungsweise operativen Sitz in den Euregio-Gebieten haben, können sich bis zum 11. Mai 2023 bewerben, indem sie die Online-Formulare auf der Website der Euregio ausfüllen.

“Diese Initiative”, sagt Achille Spinelli, Trentiner Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Arbeit, “ist aus zwei Gründen sehr wichtig. Einerseits geht es um die Entwicklung der Euregio in ihren einzelnen Ländern. Diese ist nur durch die Abstimmung zwischen Trient, Bozen und Innsbruck und durch gemeinsame Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen zu erreichen. Zum anderen geht es um die Frau: Das weibliche Unternehmertum hat noch viel Spielraum für Wachstum. Mit diesem Aufruf wollen wir ihm einen weiteren Impuls geben.”

Drei Phasen: Auswahl, Kurs, Prämierung

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen und endet im November 2023 mit der Verleihung von Preisen an die Gewinner, die in zwei Kategorien eingeteilt sind: “weibliche Unternehmen” und “angehende Unternehmerinnen”.

In der ersten Phase prüft eine Kommission, bestehend aus Mitgliedern der drei Euregio-Gebiete, die Zulässigkeit und Förderungswürdigkeit der Bewerbungen auf der Grundlage des Innovationsgrads der eingereichten Vorprojekte.

Jene Bewerbenden, die diese erste Phase bestehen, haben das Recht, an einem kostenlosen Kurs teilzunehmen, der zwischen Ende Mai und Mitte Oktober 2023 stattfindet. Er zielt darauf ab, Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensgründung und -führung, Instrumente für die Erstellung eines Geschäftsplans unter strategischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie Managementfähigkeiten für die Führung des Unternehmens zu erwerben.

Die Kriterien dafür sind: Klarheit der Vision, Mission und Werte, Grad der Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells, wirtschaftliche Effizienz des Projekts, Entwicklung der Unternehmerin innerhalb des Unternehmens (Multidisziplinarität, Fähigkeiten, Fähigkeit zu delegieren und Einbeziehung anderer Berufsgruppen), Auswirkungen auf die Entwicklung des Gebiets in Bezug auf Zusammenarbeit, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Integration.

Die beiden besten Projekte in jeder Kategorie werden mit dem Preis “Territoriale Entwicklung: Die Dimension der Frau” ausgezeichnet und erhalten 13.000 beziehungsweise 7000 Euro. Zusätzlich zu den Preisen werden den vier Gewinnern Marketing- und Verwertungsmaßnahmen auf den Websites der Gebietskörperschaften der Euregio sowie die Möglichkeit einer Inkubation in speziellen Strukturen mit Coaching-Diensten für die Entwicklung ihrer Geschäftsideen garantiert.