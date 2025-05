Euregio Plus SRG: Dienstleistungsvertrag erneuert

Von: luk

Bozen – Die Aufwertung öffentlicher Immobilien, die Unterstützung bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele, die Einrichtung eines Strategiefonds und die Unterstützung bei Projekten von privat-öffentlichen Partnerschaften sind die wesentlichen Aufgaben der Euregio Plus SRG. Die Inhouse-Gesellschaft des Landes schließt zur Erfüllung dieser Vorgaben jährlich einen Dienstleistungsvertrag mit dem Land, in dem auch die finanziellen Zuweisungen für das laufende Jahr festgelegt werden. Am 27. Mai hat die Landesregierung, auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer, dem Vertrag zugestimmt und Landeshauptmann Arno Kompatscher dazu ermächtigt den Dienstleistungsvertrag 2025 zu unterzeichnen.

“Der vorliegende Entwurf wurde von der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen in enger Abstimmung mit anderen Abteilungen und Ämtern erstellt, da deren Aufgabenbereiche wesentlich zur inhaltlichen Mitgestaltung der Gesellschaft beitragen”, schildert Achammer.

Für 2025 ist die Einführung von zwei neuen Instrumenten vorgesehen: Der Fonds “Valore Alto Adige/Südtirol”, der ab September 2025 aktiv sein sollte, wird das Land darin unterstützen, öffentliche Bauvorhaben zu finanzieren und umzusetzen. Mit dem Fonds “Euregio+ Energy Südtirol Alto Adige” werden Photovoltaik-Vorhaben unterstützt und damit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beigetragen.

Erstmals vorgesehen ist zudem ein On-Demand-Support, der von der Abteilung Wirtschaftsentwicklung gesteuert wird. Gemeint ist damit die Unterstützung bei der Vorbereitung einer Ausschreibung im Industriegebiet von Bozen und bei den Kontrollen der Covid-Beiträge des Landes. Finanziert werden die Tätigkeiten von Euregio Plus SRG werden 618.918,06 Euro.