EuregioFamilyPassund Winterspiele 2026 auf Freizeitmesse

Von: Ivd

Bozen – Die Freizeitmesse vom Donnerstag bis Sonntag in der Bozner Messe dient jedes Jahr vielen Familien als Inspirationsquelle für die Freizeitgestaltung oder für den kommenden Sommer. Am Messestand des EuregioFamilyPass bekommen Besucher Einblicke in die Vorteile der länderübergreifenden Familienkarte.

Neben den Neuheiten für die kommende Sommersaison in den Bereichen Urlaub, Outdoor, Garten und Zuhause haben Familien auf Südtirols größter Freizeitmesse die Gelegenheit, am Stand in der Halle CD C21/64 die über 700 Vorteile in Zusammenhang mit der Familienkarte kennenzulernen. Wer vor Ort den EuregioFamilyPass vorweisen kann, darf außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es zehn Körbe mit Produkten des Afingsbruckhof aus dem Sarntal, einem Partnerbetrieb der Vorteilskarte, zu gewinnen gibt.

Ob für die Freizeitgestaltung oder für den Alltag, mit Hilfe des EuregioFamilyPass erhalten Familien in den Bereichen Freizeit, Kultur, Tourismus, Bildung und Handel exklusive Preisermäßigungen bis zu 50 Prozent. Die Vorteile gelten für Familien aus Südtirol, Tirol und dem Trentino bei Partnerbetrieben in allen drei Ländern. Informationen zum EuregioFamilyPass Südtirol gibt es auf dem Familienportal des Landes oder auf der Webseite der Euregio.

Olympioniken am Stand der Winterspiele 2026

Auch auf der Freizeitmesse vertreten ist ein Stand, der über die Olympischen und die Paralympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina informiert. Dabei wird auf einem Infostand über die Spiele informiert, vorgestellt wird dabei auch die Südtirol Arena von Antholz. Dank einer von IDM geförderten Initiative kann man zudem die Spiele bereits virtuell besuchen und dabei ein Biathlonrennen absolvieren. Damit soll Olympia für die Messebesucherinnen und -besucher noch greifbarer werden.

Zudem ist der Besuch mehrerer Olympionikinnen und Olympioniken vorgesehen. So werden Skifahrerin Nadia Delago, die ehemaligen Biathleten Gottlieb Taschler, Johann Passler, Werner Kiem und Andreas Zingerle und die Rennrodlerin Andrea Vötter am Stand erwartet, um von ihren Olympiaerfahrungen zu berichten.

Am Donnerstag ist der Eintritt zur Messe für alle frei, an den übrigen Tagen gibt es ein Familienangebot. Der EuregioFamilyPass kann von Südtirolern und Südtirolerinnen auch zur Anreise zur Messe genutzt werden.