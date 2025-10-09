Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Europas Autolobby: Verbrenner-Aus nicht schaffbar
++ ARCHIVBILD ++ Europas Autolobby: Verbrenner-Aus schaffen wir nicht

Europas Autolobby: Verbrenner-Aus nicht schaffbar

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 04:24 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Europas Autolobby: Verbrenner-Aus schaffen wir nicht
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Europas einflussreicher Autolobbyverband Acea stellt sich gegen das für 2035 geplante sogenannte Verbrenner-Aus. “Wir halten die Ziele für 2035 und auch für 2030 für nicht mehr erreichbar”, sagte Acea-Generaldirektorin Sigrid De Vries vor Journalisten in Brüssel. Ihr Verband setzt sich bei einer derzeit laufenden Überprüfung der EU-Klimavorgaben für Autos für deutliche Änderungen ein.

In einem rund 20-seitigen Positionspapier dringt der Verband unter anderem darauf, die “starren” EU-Vorgaben aufzuweichen und Technologien wie Plug-in-Hybriden und E-Fuels einen größeren Raum zu geben. Die Acea-Vorschläge stoßen bei der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) auf deutliche Kritik.

Industrievorschläge in der Mangel

Industrievertreter drängen darauf, die Klimaschutzvorgaben “in einen Schweizer Käse zu verwandeln”, so Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E Deutschland. Der Bundesregierung müsse klar werden, dass dies zwar kurzfristige Profite sichere, aber langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zunichtemache.

Die Acea-Vorschläge zum Betreiben von Autos mit sogenannten klimaneutralen Kraftstoffen könnten nach Berechnungen von T&E den Anteil der E-Auto-Verkäufe bis 2035 um 25 Prozent senken. Alle Forderungen zusammengenommen, bedeuteten, dass bis 2035 nur ein Marktanteil von gut 52 Prozent E-Autos nötig sei. Acea-Generaldirektorin De Vries sieht in der T&E-Analyse eine verfrühte Beurteilung.

Elektromobilität gilt in der Autobranche als die Zukunftstechnologie. Derzeit hinken europäische Autobauer jedoch der Konkurrenz aus China und den USA hinterher.

Verbrenner-Aus vor rund drei Jahren beschlossen

Die 2022 getroffene Entscheidung der EU besagt, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen dürfen. Die auch als Verbrenner-Aus bezeichnete Entscheidung hätte zur Folge, dass Neuwagen mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden dürften. Damals ging man noch von deutlich höheren Verkaufszahlen für E-Autos aus.

Die EU-Kommission hatte bereits im März angekündigt, das 2035-Ziel noch in diesem Jahr überprüfen zu wollen. Viele in Brüssel erwarten, dass die Kommission bis Jahresende einen konkreten Änderungsvorschlag präsentieren wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
47
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
37
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
33
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 