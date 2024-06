Europas Innovationsgipfel kommt 2025 nach Bozen

Von: mk

Bozen – Der NOI Techpark wurde zum Austragungsort des europäischen Gipfels 2025 der „International Association of Science Parks and Areas of Innovation“ (IASP) gewählt. Nach einem intensiven Auswahlverfahren, bei dem IASP-Mitglieder aus ganz Europa abgestimmt haben, erhielt Bozen den Zuschlag. Vom 7. bis 9. Mai 2025 werden Hunderte Entscheidungsträger, Innovatorinnen und Delegierte europäischer Wissenschafts- und Technologieparks im NOI Techpark zusammentreffen, um sich zwei Tage lang über Forschung und Entwicklung, innovative Lösungen und Best Practices auszutauschen.

Wissenschafts- und Technologieparks entstehen durch die Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung, Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen und sind entscheidend für den Aufbau nachhaltiger Städte und Regionen. Oft werden dafür heruntergekommene Stadtteile oder ehemalige Industriegebiete saniert und wiederbelebt. Die Mission dieser Innovationsviertel ist es, den Wissenstransfer zwischen Universität, Forschung und Wirtschaft zu fördern, das Wachstum innovativer Start-ups zu unterstützen und Infrastruktur für Forschung und Entwicklung zu bieten. Seit 1984 vereint IASP 330 solcher Einrichtungen und über 100.000 Unternehmen in 80 Ländern. Als Dachorganisation vernetzt IASP die Partner, organisiert Konferenzen und Events und erhöht die Sichtbarkeit der Wissenschafts- und Technologieparks weltweit.

Der europäische IASP-Gipfel bietet NOI die Gelegenheit, die Beziehungen auf europäischer Ebene weiter zu stärken. Neben der Entwicklung des Südtiroler Innovationsviertels durch die Vernetzung von Unternehmen, Forschung und Bevölkerung bietet NOI mit einer eigenen Abteilung bereits aktive Unterstützung bei der Suche nach europäischen Fördermitteln und Partnern.

„Wir freuen uns sehr, im NOI Techpark in Bozen Station zu machen, einer Grenzregion im Herzen Europas, die ideal dafür ist, neue Kooperationen zwischen Wissenschafts- und Technologieparks, Innovations- und Forschungszentren anzustoßen“, kommentiert Ebba Lund, CEO von IASP.

„Wir fühlen uns geehrt, Gastgeber des europäischen IASP-Gipfels 2025 zu sein. NOI Techpark wurde gegründet, um die Innovationskraft Südtirols zu stärken, neue grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen und innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Diese Ziele erreichen wir nur durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Während des europäischen IASP-Gipfels werden wir Ideen, Inspirationen und Best Practices teilen, um Südtirols Innovationsakteure weiter zu stärken”, kommentiert Vincent Mauroit, Director of Innovation & Tech Transfer im NOI.