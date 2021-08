EuroSkills: Der Countdown läuft

Bozen/Graz – Es ist noch ein knapper Monat bis in Graz der Startschuss für die EuroSkills fallen wird. Das Team Italy bereitet sich bereits seit Monaten auf das große Event vor und ist mehr als bereit, sein Können unter Beweis zu stellen.

Von 22. bis 26. September finden in Graz die langersehnten EuroSkills statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten sie vergangenes Jahr verschoben werden. Umso größer sind die Freude und die Spannung in diesem Jahr. Für das Team Italy werden 12 Teilnehmer nach Graz fahren, sieben aus Südtirol und fünf aus dem Piemont. Sie werden in elf verschiedenen Disziplinen antreten. Dabei haben alle ein klares Ziel: Sie wollen ihr Bestes geben und eine Medaille in ihrem Beruf holen. Bereits in den vergangenen Jahren hat das Team Italy bei den europäischen sowie weltweiten Berufsmeisterschaften immer sehr gut abgeschnitten. Deshalb wird es bis zum Schluss spannend bleiben.

„Ich freue mich sehr, dass die EuroSkills trotz der aktuellen Situation stattfinden können. Es wird sicherlich eine besondere und vor allem spannende Ausgabe“, sagt Jasmin Fischnaller, offizielle Delegierte der WorldSkills Italy. „Die Kandidaten werden alle ihr Bestes geben, da bin ich mir sicher. Ich wünsche allen viel Erfolg und zahlreiche Möglichkeiten, sich auszutauschen und dazuzulernen. Es geht für sie schließlich nicht nur um eine Medaille, sondern auch um die großartigen Erfahrungen, die sie in Graz sammeln können.“

Ein Team-Training haben die Kandidaten bereits absolviert. Ein weiteres großes Treffen erfolgt in wenigen Tagen. Dabei wird es vor allem um die Gruppendynamik gehen. Am 20. September ist es dann soweit: Die zwölf EuroSkills-Teilnehmer werden gemeinsam nach Österreich aufbrechen, um von 22. bis 26. September dann gegen zahlreiche Teilnehmer aus anderen Ländern anzutreten.

Die Kandidaten: