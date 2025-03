Export in die USA: Trump verunsichert auch Südtirols Unternehmer

Von: mk

Brixen – Welche Chancen bietet der US-Markt den heimischen Unternehmen? Wie gelingt der Markteinstieg? Welche Veränderungen bringt die Präsidentschaft von Donald Trump? Antworten auf diese Fragen erhielten die rund 40 Vertreterinnen und Vertretern aus Mitgliedsbetrieben des Unternehmerverbandes, die kürzlich am Sitz der Durst Gruppe in Brixen an einer gemeinsam vom Unternehmerverband mit IDM Südtirol organisierten Infoveranstaltung zum Thema „USA: Go Global!“ teilgenommen haben.

„Die USA sind für unsere Unternehmen nach Deutschland und Österreich der drittwichtigste Markt. Im Jahr 2024 wurden Waren aus Südtirol im Wert von ca. 510 Mio. Euro in die Vereinigten Staaten exportiert – dies bedeutet eine Steigerung von ca. 12,6 Prozent im Vergleich zu 2023. Die USA sind also ein interessanter Markt – für den Einstieg braucht es aber die Unterstützung erfahrener Partner“, betonte Gastgeber und Unternehmerverbands-Vizepräsident Harald Oberrauch in seiner Begrüßung.

Unterstützung, die u.a. die IDM bieten kann. „Wir haben den US-Markt als attraktiven Wachstumsmarkt für Südtirol identifiziert und genau analysiert, welche Sektoren und welche Produkte in welchen Staaten der USA besonders großes Potenzial für Südtiroler Unternehmen haben“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. „Dieses Potenzial ist hoch. Wichtig ist allerdings, den richtigen Einstieg in den Markt zu finden. Außerdem braucht es eine langfristige Perspektive, um auf diesem großen Markt zu bestehen.“

Eine dieser Besonderheiten ist das Storytelling, so Steve Lanier von der Agentur AWS Washington D.C., die Unternehmen beim Markteintritt in die USA begleitet: „Die amerikanischen Kunden wollen die Geschichte des Unternehmens kennen, wissen, was das Unternehmen und seine Produkte so besonders macht – und dies in so kurzer Zeit wie möglich. In nicht einmal einer halben Minute geht es darum, mit einer Geschichte das Interesse des US-Partners zu wecken und somit die Tür zu öffnen.“

Über die Szenarien und Folgen für die Unternehmen durch die Zollbestimmungen und die Präsidentschaft Trump informierte Zeno Poggi vom Beratungsunternehmen ZC Srl aus Verona. Deutlich wurde dabei, dass die Zukunft Risiken in sich birgt, denen die Unternehmen aber durch gezielte Vorbereitung auf rechtliche und geopolitische Veränderungen entgegentreten können.