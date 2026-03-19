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EZB will zu späte Reaktion verhindern

EZB behält Leitzins bei 2,0 Prozent

Donnerstag, 19. März 2026 | 14:19 Uhr
EZB will zu späte Reaktion verhindern
APA/APA/dpa/Boris Roessler
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Von: APA/Reuters/dpa-AFX

Die Europäische Zentralbank (EZB) tastet den Leitzins nach Ausbruch des Nahostkrieges und dem damit einhergehenden Ölpreisschock vorerst nicht an. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beließ den Einlagensatz am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Experten hatten dies im Durchschnitt erwartet.

Über den Leitzins steuert die EZB maßgeblich ihre Geldpolitik. Es ist bereits die sechste Zinspause in Serie. Angesichts gesunkener Inflationsgefahr hatte die Zentralbank den Schlüsselsatz von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert.

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