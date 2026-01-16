EZB debattiert laut Chefvolkswirt vorerst keine Zinsänderung

Von: APA/Reuters

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane vorerst keine Zinsänderung debattieren, falls die Wirtschaft auf Kurs bleibt. Neue Botschaften wie eine mögliche Abweichung der US-Notenbank Fed von ihrem Kurs könnten die Aussichten jedoch eintrüben, sagte Lane der italienischen Zeitung “La Stampa” am Freitag. Für die Eurozone wäre es wirtschaftlich schwierig, wenn die Inflation in den USA nicht zum Zielwert zurückkehre.

Eine Neubewertung der künftigen Rolle des Dollars könne zudem “eine Art Finanzschock für den Euro” darstellen. Hintergrund ist der zunehmende Druck der US-Regierung auf Notenbankchef Jerome Powell. Das US-Justizministerium hat Ermittlungen gegen Powell wegen Kostenüberschreitungen bei einem Renovierungsprojekt eingeleitet. Powell weist die Vorwürfe zurück und bezeichnete das Vorgehen als Vorwand, um ihn wegen von US-Präsident Donald Trump geforderter Zinssenkungen unter Druck zu setzen. Trump sagte am Mittwoch, er habe vorerst keine Pläne, Powell zu entlassen, erwäge aber bereits Nachfolger.

Zusammenarbeit mit Fed “wie gewohnt”

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte am Donnerstag die Bedeutung der Unabhängigkeit von Zentralbanken betont. Er versicherte jedoch, die Zusammenarbeit mit der Fed laufe “normal und wie gewohnt”. Sogenannte Swap-Linien zum Währungstausch zwischen den Notenbanken seien positiv für die Finanzstabilität auf beiden Seiten des Atlantiks.

EZB-Chefvolkswirt Lane zufolge gebe es unter diesen Umständen keine kurzfristige Zinsdebatte. “Das derzeitige Zinsniveau liefert die Grundlage für die nächsten Jahre”, so Lane. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Inflation in der 21-Nationen-Eurozone nachhaltig bei zwei Prozent stabilisieren werde. Zudem dürfte die Eurozone in diesem und im kommenden Jahr eine stärkere zyklische Erholung erleben. Die EZB hält die Zinsen seit dem Ende eines schnellen Zinssenkungszyklus im Juni stabil. Sie hatte im vergangenen Monat signalisiert, dass sie es mit einer erneuten Änderung ihrer Politik nicht eilig habe.