“Fake Italy”: Bauernprotest am Brenner

Am 8. und 9. April

Brenner/Rom – Der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti plant eine Demonstration am Brenner am 8. und 9. April. Mit der Aktion soll die Einfuhr “ausländischer Lebensmittel, die als italienisch deklariert und dann verkauft werden, gestoppt werden.” Coldiretti wirft der EU zudem vor das Label zu gefährden.

Eine ähnliche Protestaktion fand laut der Nachrichtenagentur Ansa bereits 2013 am italienisch-österreichischen Grenzübergang statt.

“Um die Invasion ausländischer Lebensmittel, die als italienisch ausgegeben werden und die Gesundheit der Bürger und die Zukunft der italienischen Agrar- und Lebensmittelbranche gefährden, zu stoppen, kommen Tausende von Coldiretti-Bauern aus allen Regionen Italiens auf den Brennerpass, um das ‘Fake in Italy’ zu entlarven”, heißt es in der Erklärung.

Die Bauern wollen den Inhalt von Lastwagen überprüfen, um die unfaire Konkurrenz für die italienische Agrar- und Lebensmittelbranche zu stoppen.

Das Treffen ist für Montag, den 8., und Dienstag, den 9., ab den frühen Morgenstunden im Parkbereich “Brenner” an Kilometer eins der Brennerautobahn in südlicher Richtung geplant. Die Coldiretti-Bauern, angeführt vom Präsidenten Ettore Prandini, werden den Inhalt von Lastwagen, Kühltransportern und Tanklastwagen in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften überprüfen.

Coldiretti spricht von einer “notwendigen Maßnahme aufgrund der unkontrollierten Einfuhren von Lebensmitteln aus dem Ausland, die oft nicht die gleichen Regeln wie nationale Produkte einhalten und so dem italienischen Agrarbereich durch unfairen Wettbewerb schaden und die Preise, die an die Bauern gezahlt werden, einbrechen lassen.”