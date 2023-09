Familienfreundliche Marktgemeinde Kaltern ausgezeichnet

Kaltern – Mit dem Audit “FamilyPlus” können Südtirols Gemeinden ihrer Familienfreundlichkeit Sichtbarkeit verleihen. Die Marktgemeinde Kaltern hat heute das Zertifikat des Audits erhalten.

Als siebte Gemeinde hat die Marktgemeinde Kaltern heute das Zertifikat des Audits “FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia” entgegengenommen. Kaltern zählt gemeinsam mit Schenna, Naturns, Enneberg, St. Martin in Thurn, Sterzing und St. Ulrich zu jenen Südtiroler Gemeinden, die sich intensiv mit bereits bestehenden und künftigen Maßnahmen für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien des eigenen Gemeindegebietes beschäftigt haben. Familien brauchen Netzwerke, hielt die Familienlandesrätin bei der Verleihungsfeier in der Aula Magna der Mittelschule Kaltern fest, das Audit sei ein sichtbares Zeichen für gelebte gemeindeorientierte Zeitpolitik für Familien.

Der breit aufgestellte Familienbegriff, der dem Audit zugrunde liegt, ermögliche es auch für möglichst viele Menschen im Gemeindegebiet wirkungsvolle Maßnahmen sichtbar zu machen oder zu ergreifen, hielt die Direktorin der Familienagentur Carmen Plaseller fest. Ihr kam die Aufgabe zu, das Zertifikat sowie die dazugehörige Dokumentation an die Gemeinde- und Vereinsvertretungen von Kaltern zu überreichen. Dazu zählt auch ein Zusatzelement für das Ortsschild, mit dem die Gemeinde künftig beim Dorfein- und -ausgang darauf verweist, nachgewiesenerweise familienfreundlich zu sein.

Der Weg zum Zertifikat führte über eine Analyse des Status Quo in insgesamt neun Handlungsfeldern, die von der Mobilität über das Miteinander der Generationen, von Gesundheit und Soziales bis zu Freizeit und Kultur reichen. Kalterns Vizebürgermeister, der die heutige Feier moderierte, führte an, dass es wichtig gewesen sei, möglichst viele Menschen einzubeziehen: “Es gibt viele Menschen, die unsere Gemeinde mit Leben, mit Familie füllen. Sie in diesem Auditierungsprozess dabei zu haben, war uns sehr wichtig.” Auch für Kalterns Bürgermeisterin gehe es darum, Familien auf allen Ebenen und in allen Lebenslagen unterstützend zur Seite zu stehen. Stellvertretend für die vielen Mitwirkenden berichteten Ariane Prantl (Mitarbeiterin Elki Kaltern), Silvia Casar (Ortsstellenleiterin KFS), Konrad Pichler (Direktor der Musikschule Kaltern) und Karla Florian (Schulstellenleiterin Mittelschule Kaltern) über diverse umgesetzte Initiativen und die dahinterstehende Motivation, sich für Familien vor Ort einzusetzen. Der Ort der Verleihung war nicht zufällig gewählt, sei es doch einer jener Orte, an denen Kinder-, Jugend- und Familienleben stattfinden, hielt der Vizebürgermeister fest. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülerinnen und Schülern der Musikschule Kaltern.

Das Audit “FamilyPlus” ist ein Auditierungsverfahren mit dem Augenmerk auf die Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienfreundlichkeit der Gemeinden in Südtirol. Das Verfahren ist langfristig angelegt und hat eine kontinuierliche, qualitative Verbesserung der Gemeinden im Fokus. Nachdem sich eine Gemeinde durch einen Gemeinderatsbeschluss zur Teilnahme am Audit entschieden hat, wird mit Hilfe einer Gemeindebegleiterin der Ist-Stand an familienfreundlichen Maßnahmen vor Ort erhoben. Davon ausgehend wird das Weiterentwicklungspotential ausgemacht und dann einer externen Bewertung unterzogen. Der FamilyPlus-Rat, bestehend aus Vertretungen der Familienagentur, des Gemeindenverbandes, der Landesverwaltung und des Familienbeirates, prüft diese Bewertung und entscheidet über die Verleihung der Auszeichnung.

Weitere Informationen zum Audit gibt es in der Familienagentur des Landes oder online unter www.provinz.bz.it/familyplus.