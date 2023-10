Fast 8.000 Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren mit der Caritas am Meer

Bozen – In den Ferienstrukturen der Caritas in Caorle und Cesenatico ist gerade ein geselliger und bunter Sommer zu Ende gegangen. „Wir haben viele positive Rückmeldungen von den Gästen erhalten“, bestätigen die Caritas-Verantwortlichen. Besonders genossen haben die Gäste demnach das Gemeinschaftsgefühl und das bunte Ferienprogramm; aber auch das erweiterte Nachhaltigkeitskonzept fand allgemeine Zustimmung.

“Ferienzeit ist etwas ganz Besonderes. Deshalb bemühen wir uns jeden Sommer, damit alle Gäste die Zeit bei uns voll auskosten können – egal ob jemand gern aktiv ist, lieber gemütlich mit anderen zusammensitzt oder einfach nur die Seele baumeln lassen möchte“, betonen Peter Vaja, der Leiter des Feriendorfes „Josef Ferrari“, der Villa Oasis und der Bungalows in Caorle und Lucia Galli, die Leiterin des 12Stelle-Village in Cesenatico. Entsprechend haben die Betreuungsteams am Privatstrand, in den weitläufigen Grünanlagen und großzügigen Gemeinschaftsräumen der Caritas-Anlagen ein abwechslungsreiches und gemeinschaftsstiftendes Programm während der Kinder- und Jugendturnusse, aber auch bei den Familienaufenthalten, Seniorenferien und Schulprojektwochen organisiert.

Dass das Konzept aufgegangen ist, bestätigen die Rückmeldungen der Gäste. „Gar einige haben gesagt, dass sie sich rundum wohl gefühlt haben. Die gemeinschaftlichen Aktivitäten und die vielen Gelegenheiten sich kennenzulernen wurden dabei besonders geschätzt“, so Galli und Vaja. Auch die Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit sind gut angenommen worden, wie etwa die kostenlosen Trinkwasserspender zur Vermeidung von Plastikmüll, das Essen mit biologischen Produkten aus der Region und aus den hauseigenen Kräutergärten, das Angebot von veganen und vegetarischen Mahlzeiten, aber auch der kostenlose Fahrradverleih, um Cesenatico auf Pedalen zu erkunden.

Die Ferienaufenthalte werden auch im kommenden Sommer in beiden Caritas-Anlagen angeboten. Die Anmeldungen dazu gehen traditionell im Jänner los. Wer heuer einen Urlaub im „12Stelle-Village“ verbracht hat, kann sich dort bereits ab November wieder einschreiben. Nähere Informationen erteilen die Büros im 4. Stock der Sparkassenstraße 1 in Bozen: für Caorle die Dienststelle „Ferien und Erholung“ unter Tel. 0471 304 340 oder ferien@caritas.bz.it und für Cesenatico die Dienststelle „12Stelle“ unter Tel. 0471 067412 oder stelle.ufficiobz@caritas.bz.it.