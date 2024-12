First20: Südtirols beliebteste Pizzerien 2024

Von: luk

Bozen – Das Finale der Publikumswahl „Die beliebtesten Pizzerien Südtirols 2024“ lockte Pizza-Fans und Branchenkenner letzte Woche in den Griesserhof nach Vahrn. Drei Wochen lang hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler die Möglichkeit, online ihre Stimmen abzugeben und ihre Favoriten zu wählen. Die Resonanz war überwältigend: Über 25.000 Stimmen wurden gezählt, und mehr als 450 Pizzerien gingen ins Rennen. Gemeinsam mit Brimi, dem Hauptsponsor der Aktion, wurde die Leidenschaft und Vielfalt der Südtiroler Pizzabäcker gebührend gefeiert.

Die Gewinner im Rampenlicht

Im Mittelpunkt des Abends standen die 20 besten Pizzerien, die mit dem prestigeträchtigen „First20“-Gütesiegel ausgezeichnet wurden. Ein besonderes Highlight war die Ehrung der drei Erstplatzierten, die nicht nur den begehrten Titel, sondern auch Brimi-Gutscheine im Gesamtwert von 2.250 Euro mit nach Hause nahmen:

🥇 Platz 1: Pizzeria Trametsch (Milland) – Ein verdienter Sieg für Verena und Philipp Simeoni, die ihre Freude kaum in Worte fassen konnten: „Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben, und an die Veranstalter, die unsere Arbeit so wunderbar sichtbar machen!“

🥈 Platz 2: Pizzeria Rustika (Villanders) – Nach dem Erfolg im Vorjahr erneut ganz vorne mit dabei und ein Beweis dafür, dass Beständigkeit belohnt wird.

🥉 Platz 3: Restaurant Pizzeria Lodenwirt (Vintl) – Ein Dauerbrenner, der weit über die Region hinaus für seine Qualität bekannt ist.

Ein Fest für die Pizzakultur

Die Preisverleihung war mehr als nur ein feierlicher Akt – sie bot die perfekte Bühne für Südtirols kreative Pizzaszene. Bei köstlichem Essen, entspannter Stimmung und anregenden Gesprächen wurden auch die zehn glücklichen Gewinner des Publikumsvotings mit einer Brimi-Box überrascht. „Die unglaubliche Resonanz zeigt, wie wichtig und lebendig die Pizzatradition in Südtirol ist. Wir freuen uns, mit unseren Produkten Teil dieses Erfolgs zu sein“, erklärte Brimi-Geschäftsführer Martin Mair in seiner Rede.

First20: Ein Zeichen für herausragende Betriebe

First20, organisiert von First Avenue, ehrt in offenen Publikumswahlen die beliebtesten Betriebe, Gastronomen, Dienstleister und Vereine Südtirols. Das Gütesiegel ist ein Symbol für Qualität und ein echter Vertrauensbeweis, geschätzt von Einheimischen und Gästen gleichermaßen.

Die Top 20 der beliebtesten Pizzerien Südtirols 2024:

Platz 1: Pizzeria Trametsch – Brixen

Platz 2: Pizzeria Rustika in der Residence Gasser – Villanders

Platz 3: Restaurant Pizzeria Lodenwirt – Vintl

Schloss Friedburg – Kollmann

Pizzeria Restaurant Erika – Glurns

Pizzeria Restaurant Goldener Apfel – Natz

Restaurant Pizzeria Mühlbacher Klause – Mühlbach

Bar Café Pizzeria Veranum – Vöran

Gasthof Hatzis – Lajen

Gasthof Pizzeria Petra – Kiens / St. Sigmund

Restaurant Pizzeria Remo – Tartsch

Soulfood – Meran

Restaurant Pizzeria Klostersepp – Klausen

Pizzeria Gasthof Pfandleralm – St. Martin / Passeier

Restaurant Pizzeria Meraner – Eppan

Pizzeria Santerhof – Trienbach Sarntal

Restaurant Pizzeria Zum Kalten Keller – Barbian

La Smorfia Pizzeria – Meran

Restaurant Pizzeria Pub Harpf – Brixen

Pizzeria Restaurant Tonzhaus – Schnals