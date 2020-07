Flughafen Bozen: Bauarbeiten können weitergehen

Bozen – In Sachen Flughafen ist vom Staatsrat in Rom eine wegweisende Entscheidung gefällt worden. Die von der Gemeinde Leifers angestrebte Bauleitplanänderung zur Errichtung eines Biotops am südlichen Flughafengelände ist nicht rechtens.

Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Start- und Landepiste können damit weitergehen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, sollen die Arbeiten dafür schon am Montag wieder aufgenommen werden.

Erfreut zeigt sich Unternehmer Josef Gostner, der der Betreibergesellschaft ABD vorsteht. Nur ein neuer Lockdown könne das Vorhaben nun stoppen.