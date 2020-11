FORST Weihnachtsbier 2020

Forst – Bereits zum 17. Mal präsentiert die Brauerei FORST die limitierte Auflage ihres Weihnachtsbieres in der hochwertigen 2-Liter-Glasflasche. Dank Ihres einzigartigen Dekors wird sie zum begehrten Sammlerstück und zur

exklusiven Geschenkidee. Die diesjährige Ausgabe bildet den Eingang der Brauerei FORST, die traditionelle Architektur und die charakteristische Holzbrücke ab. Zudem wacht in Zeiten wie diesen von oben König Gambrinus über das Brauereigelände, schützend seine Hand darüber haltend.

Mit dem FORST Weihnachtsbier war die Brauerei FORST das erste Unternehmen, welches in Italien die Tradition des Weihnachtsbieres eingeführt und dieses Spezialbier als idealen Begleiter zu schmackhaften Gerichten dieser speziellen Jahreszeit angeboten hat. Das FORST Weihnachtsbier, auch unter dem Namen „FORST Christmas Brew“ bekannt, stellt von Jahr zu Jahr auf seiner Flasche ein neues Dekor dar, welches das Ergebnis der hausinternen kreativen Werkstatt ist. Auch die diesjährige 17. Sonderauflage der wertvollen Zwei-Liter-Flasche aus Glas ist mit einem praktischen Bügelverschluss und einer handlichen Geschenkpackung erhältlich. Für die Gestaltung der Ausgabe 2020 wurden kupferfarbene Töne verwendet, welche an die traditionellen Sudkessel erinnern. Die Komposition zeigt den historischen Eingang zur Brauerei FORST, die kunstvoll gestalteten Gebäude und die nostalgische Holzbrücke, die den bekannten Braugarten mit der Brauerei und dem traditionellen Restaurant Bräustüberl verbindet. Um die Darstellung zu vervollständigen, wacht in Zeiten wie diesen der mythische König Gambrinus, Schutzpatron des Bieres, mit seiner imposanten Präsenz und seiner prächtigen Kleidung, über die Brauerei: auf seinem Haupt eine Krone aus Gerstenähren und Hopfen, ein Krug Bier in der einen Hand, ein Zepter und ein Holzfass in der anderen.

Das FORST Weihnachtsbier präsentiert sich bernsteinfarben und angenehm gehopft, kombiniert mit einem unnachahmlichen Malzaroma und einem feinporigen Schaum. Sein harmonischer Körper beinhaltet ein Zusammenspiel aus leichter Süße und zarter Hopfennote. Ein leichter Abgang lässt das Bier weich abklingen. Für die Verkostung des Weihnachtsbieres empfiehlt die Brauerei FORST den passenden Weihnachtskrug mit warmen, festlichen Farben wie Rot, Grün und Gold.