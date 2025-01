Fortschritte bei Unterführung und Kreuzung Töll in Partschins

Von: luk

Partschins – Zwei wichtige Infrastrukturprojekte zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Partschins laufen derzeit parallel: der Bau der Rad- und Fußgängerunterführung Töll sowie die Neugestaltung der Kreuzung Töll/Partschins. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und Bürgermeister Alois Forcher besichtigten zu Jahresende gemeinsam mit Technikern und den ausführenden Bauunternehmen die beiden Baustellen.

“Wie versprochen haben wir die Arbeiten nach der Erntesaison gestartet, um den Verkehr so wenig wie möglich einzuschränken. Die bisherigen Fortschritte zeigen, dass die Organisation und Zusammenarbeit aller Beteiligten funktionieren”, zeigt sich Alfreider zufrieden. “Die Arbeiten sind ein wichtiger Schritt für die Verkehrssicherheit in Partschins”, betont Bürgermeister Forcher.

Rad- und Fußgängerunterführung Töll

Noch vor Weihnachten wurde für die Rad- und Fußgängerunterführung Töll die Gleitplatte verlegt, auf der das Einschubbauwerk – die eigentliche Unterführung – hergestellt wird. “Nach den Feiertagen können die wesentlichen Arbeiten zügig fortgesetzt werden”, sagt der Direktor des Landesamts für Straßenbau West Johannes Strimmer. Die neue Unterführung soll Radfahrerinnen und Radfahrern, Fußgängern und Fußgängerinnen ein sicheres Überqueren der stark frequentierten Vinschger Staatsstraße (SS 38) ermöglichen.

Verbesserte Kreuzung Töll/Partschins

Für die Bauarbeiten an der Kreuzung an der Töll wurde in den vergangenen Tagen bergseitig der Vinschger Staatsstraße (SS 38) eine provisorische Umleitung errichtet. Ab Mitte Januar wird der Verkehr auf diese Umleitung verlegt, damit die Arbeiten an der neuen Kreuzung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können. Durch den Eingriff soll die Kreuzung übersichtlicher und sicherer für alle Verkehrsteilnehmenden werden.