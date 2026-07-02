Freie Plätze für den Sozialdienst beim Weißen Kreuz

Von: luk

Bozen – Eine neue Aufgabe, sich für andere einsetzen, Teil einer Gemeinschaft sein, sich etwas dazuverdienen: Die Beweggründe, den freiwilligen Sozialdienst beim Weißen Kreuz zu leisten, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Die Rückmeldungen zeigen: Bereichernd ist der Einsatz für die Sozialdienenden genauso wie für das Weiße Kreuz. Derzeit laufen die Anmeldungen für das neue Sozialdienstjahr. Interessierte zwischen 29 und 65 Jahren können sich noch bis zum 20. Juli anmelden.

„Unsere Sozialdienenden sind vielfach Pensionisten, aber auch Menschen, die mitten im Leben stehen, neue Erfahrungen suchen oder sich neu orientieren möchten. Sie bringen sich mit Engagement und viel Lebenserfahrung ein und sind für unsere Vereinsfamilie eine wichtige Stütze“, sagt Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes. Deshalb hofft man beim Weißen Kreuz auch heuer wieder auf viel Interesse für den freiwilligen Sozialdienst.

Melden kann sich jede und jeder im Alter von 29 bis 65 Jahren. Die Sozialdienenden sind beim Weißen Kreuz vor allem im Krankentransport tätig. Dabei begleiten sie Menschen, die Unterstützung brauchen, zu Visiten oder Therapien und leisten einfache Hilfestellungen. Sie arbeiten vielfach in generationenübergreifenden Teams – etwas das laut Schmid als große Bereicherung empfunden wird: „Jüngere und Ältere schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch, der sich bei diesem Dienst ergibt. Das gemeinsame Ziel, für Menschen da zu sein, verbindet. Und gerade in diesem Bereich können alle viel voneinander lernen“.

Der Sozialdienst dauert zwischen 8 und 32 Monate und kann in einer der 32 Sektionen oder in der Verwaltung in Bozen absolviert werden. Vorkenntnisse sind für die Anmeldung nicht erforderlich. Die nötige Ausbildung erhalten die Sozialdienenden direkt beim Weißen Kreuz. „Wenn es um die Ausbildung geht, sind einige anfangs unsicher. Doch das legt sich meist schnell. Die Rückmeldungen zeigen deutlich, dass das neu erworbene Wissen geschätzt wird und auch im Privatleben wertvoll ist“, berichtet Direktor Ivo Bonamico.

Die Freiwilligen bekommen monatlich eine Vergütung, die sich nach den geleisteten Stunden richtet. Zusätzlich sind sie Haftpflicht- und unfallversichert, dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos nutzen und erhalten Vorteile wie kostenlose Gesundheitsdienste oder ermäßigten Eintritt zu Museen und Kulturveranstaltungen.

Interessierte können sich noch innerhalb 20. Juli 2026 über die Webseite des Weißen Kreuzes unter www.weisseskreuz.bz.it anmelden. Wer sich vorab genauer informieren möchte, kann sich unter der Nummer 0471 444 382 melden.