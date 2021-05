Freie Weinbauern: Südtiroler WeinKulturBotschafter 2020

Marling – Bereits zum dritten Mal wurde der Titel „Südtiroler WeinKulturBotschafter“ durch die WeinKultur Marling vergeben. Diese Auszeichnung können für das Jahr 2020 die Freien Weinbauern entgegennehmen. Coronabedingt musste die Prämierung des Preisträgers auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Die Freien Weinbauern verkörpern als WeinKulturBotschafter einen außerordentlichen Einsatz für das große Prestige des Südtiroler Weines. Sie stärken mit ihrer Leistung die traditions- und facettenreiche Welt des Weines in unserem Land und über die Landesgrenzen hinaus, lautet der Text der Auszeichnung auf der Plakette, welche vom Designer Laurin Kofler entworfen wurde.

In seinen Grußworten stellte Mairhofer die Kriterien für die Bewertung der Teilnehmer vor. Punkte gibt es für folgende Bereiche: Südtiroler Wein und Weinkultur stärken, Weinkultur um neue Facetten bereichern, die Südtiroler WeinKultur über die Landesgrenzen hinaustragen, außergewöhnlichen Einsatz zeigen, innovative Ansätze erproben, nachhaltige Konzepte und Leistungen entwickeln sowie gelebtes Botschaftersein.

Er unterstrich zudem, dass Marling in den ersten fünf Jahren nicht nominiert werden kann. Wir freuen uns mit den vielen einzigartigen, besonderen Projekten in unserem Land und wollen diese gezielt öffentlich machen und wertschätzen. Es soll keine Selbstbeweihraucherung sein, so Mairhofer.

Ein besonderer Dank ging an den Tourismusverein Marling, einem verlässlichen, professionellen und engagierten Partner, wenn es darum geht, die Marlinger WeinKultur für den Tourismus und die Wirtschaft allgemein, aber auch für die Bevölkerung in Marling und Südtirol zu etablieren.

Grußworte kamen von: Landesrat Schuler und Bürgermeister Felix Lanpacher. Schuler unterstrich, wie wichtig es sei, immer wieder Öffentlichkeitsarbeit für die vielen Weinbauern, für den Tourismus und alle, welche direkt oder indirekt davon profitieren, zu machen. Die Prämierung des Südtiroler WeinKulturBotschafters ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Bestandteil. Lanpacher dankte Mairhofer für seinen Einsatz rund um die Marlinger WeinKultur.

Mitglieder der Jury sind: Christine Mayr, Präsidentin der Sommeliervereinigung Südtirol, Heike Platter, Weinfachfrau, Eduard Bernhart, Direktor von Südtirolwein, Helmuth Köcher, Ideator und Organisator Merano WineFestival, Sebastian Marseiler, Weinjournalist, Autor und Filmemacher, Manfred Pinzger, Präsident des Hotelier- und Gastwirteverbandes.

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden jeweils von einer Person nominiert, im konkreten Fall hat die Fachlehrerin für Service an der Hotelfachschule Kaiserhof, Frau Ingrid Egger, die Freien Weinbauern vorgeschlagen.

Höhepunkt der Verleihung war die Laudatio auf den Preisträger, vorgetragen von Sebastian Marseiler.

Zum Abschluss erhielt jeder Teilnehmer ein Buch aus der Serie „So kocht Südtirol – Getränkebuch“ von den Erfolgsautoren Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser, Helmuth Bachmann und der Expertin in Sachen Getränkekunde, Christine Mayr. Nicht fehlen durfte natürlich die Marlinger Weinpraline von Klaus Pircher, erhältlich in seinem Hotel. Es ist eine süße Versuchung mit Vollmilch und Merlotfüllung, mit dunkler Praline und Grappafüllung sowie eine weiße Praline gefüllt mit Passito.

Endtermin für die Vorschläge für den Südtiroler WeinKulturBotschafter 2021 ist der 31. August 2021.