Führungswechsel im “Nadamas”: Stammgäste besorgt um den Erhalt des Charakters

Von: luk

Bozen – Nach 26 Jahren steht im beliebten Gastlokal Nadamas am Obstplatz in Bozen ein Führungswechsel bevor. Verena Trenner und Marco Brecelj, die Gründer des Lokals, welches am 31. Oktober 1998 seine Türen öffnete, werden die Leitung bald an eine neue Generation übergeben. Das Nadamas, dessen Name übersetzt „nichts weiter“ bedeutet, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der alternativen Kulturszene Bozens entwickelt.

In den letzten Tagen sorgten Gerüchte über den bevorstehenden Wechsel für Unruhe unter den Stammgästen. Viele befürchten, dass sich mit der Übergabe auch der Charakter des Lokals verändern könnte. Doch Verena Trenner beruhigt: „Unsere Gäste, die oft auch Freunde sind, können unbesorgt sein. Egal was passiert, das Nadamas wird in die Hände von jungen, begeisterten Menschen übergeben. Der Geist des Lokals bleibt derselbe.“

Das Nadamas, bekannt für seine multikulturelle Küche und das entspannte Ambiente, hat sich in den letzten Jahrzehnten als interkultureller Treffpunkt etabliert. Das Konzept, das nicht nur lokale, sondern auch internationale Einflüsse widerspiegelt, hat das Lokal zu einem einzigartigen Ort in der Bozner Gastroszene gemacht.

„Es ist ein Ort, der dem Obstplatz eine klare Identität verliehen hat und als Brücke zwischen den Generationen fungiert“, erklärt Mirco Benetello, Leiter des italienischen Kaufleuteverbandes “Confesercenti”. Auch ein langjähriger Betreiber eines Cafés am Waltherplatz äußert Verständnis für den anstehenden Wechsel: „Nach fast drei Jahrzehnten in diesem Geschäft ist es verständlich, dass Verena und Marco bereit für eine neue Herausforderung sind.“

Neben der besonderen Atmosphäre hat das Nadamas auch mit Veranstaltungen wie Straßenkonzerten, Jazzabenden und kleinen Events immer wieder Akzente gesetzt. Mit dem bevorstehenden Führungswechsel eröffnet sich nun ein neues Kapitel in der Geschichte des Lokals, das weiterhin eine zentrale Rolle im pulsierenden Leben am Obstplatz spielen soll.

Während die offizielle Bestätigung des Wechsels noch aussteht, bleibt eines sicher: Das Nadamas wird seinen einzigartigen Charakter bewahren, auch wenn bald ein neues Team die Führung übernimmt.