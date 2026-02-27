Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Führungswechsel im SWR-Bezirk Pustertal
Thomas Walch übernimmt Präsidentschaft

Führungswechsel im SWR-Bezirk Pustertal

Freitag, 27. Februar 2026 | 10:44 Uhr
Von: mk

St. Lorenzen – Im Rahmen einer Sitzung des SWR-Bezirks Pustertal wurde die Präsidentschaft offiziell von Thomas Ausserhofer (Unternehmerverband) an Thomas Walch (HGV – Hotel- und Gastwirteverband) übergeben. Die Veranstaltung fand im kürzlich eröffneten Hotel Castel Badia in St. Lorenzen statt.

Thomas Ausserhofer blickte auf seine Amtszeit zurück, in der er sich insbesondere für zentrale Zukunftsthemen wie Erreichbarkeit und Mobilität, leistbares Wohnen sowie die Zusammenarbeit mit der Universität Bozen eingesetzt hat.

Landespräsident Sandro Pellegrini sowie Geschäftsführer Roman Fuchs dankten Thomas Ausserhofer ausdrücklich für sein großes Engagement und seinen Einsatz für den Bezirk Pustertal. Gleichzeitig wünschten sie dem neuen Bezirkspräsidenten Thomas Walch viel Erfolg und alles Gute für seine zukünftige Aufgabe. Walch kündigte an, die begonnenen Themen konsequent weiterzuführen und sich weiterhin für die Interessen der regionalen Wirtschaft stark zu machen.

Als Ehrengäste nahmen zudem der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Steger, sowie der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, an der Sitzung teil. In ihren Wortmeldungen unterstrichen sie die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Wirtschaft und Interessenvertretungen für die nachhaltige Entwicklung der Region.

Die Sitzung wurde außerdem genutzt, um das neu eröffnete Hotel Castel Badia kennenzulernen. Bernhard Schönhuber, Präsident des Verwaltungsrates der Kronplatz Touristik führte die Anwesenden persönlich durch das Haus und gewährte interessante Einblicke in Struktur und Konzept des neuen Betriebs.

Bezirk: Pustertal

Bezirke

Pustertal

