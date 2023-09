Futurum und World Skills Italy von 28. bis 30. September in Bozen

Bozen – Von 28. bis 30. September bietet die Bildungsmesse Futurum Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Fortbildungsinteressierten Informationen und Beratung zu Ausbildungsentscheidungen.

Manche Menschen haben von Kindestagen an einen klaren Berufswunsch, den sie konsequent verfolgen. Den meisten Jugendlichen fällt die Entscheidung für einen Beruf oder eine Ausbildung gar nicht so leicht. In der globalisierten und sich schnell verändernden Welt entstehen kontinuierlich neue Berufe, entsprechend verändert sich das Ausbildungsangebot.

Orientierung, Beratung und Information über die vielfältigen Bildungsangebote von der Oberstufe bis zu Universität und Hochschule bietet die Südtiroler Bildungsmesse Futurum – und zwar sprachgruppen- und schulstufenübergreifend. Zudem informiert die Bildungsmesse über die verschiedenen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen und liefert Impulse zur persönlichen Weiterbildung oder für eine Neuorientierung.

Am heutigen Freitag haben die für Bildung zuständigen Landesräte im Landhaus 1 in Bozen gemeinsam mit der Direktorin der Abteilung Bildungsförderung, Rolanda Tschugguel, Konzept und Neuerungen der diesjährigen Bildungsmesse vorgestellt. Futurum war 2007 aus der Taufe gehoben worden. In diesem Jahr wird die Bildungsmesse hundert Ausstellende zählen und zum neunten Mal veranstaltet.

Hundert Ausstellende

Eine gute Sichtbarkeit für die einzelnen Schulen, die ihre Ausstellung selbst gestalten, eine große Präsenz von Hochschulen und Universitäten, zählte Messekoordinatorin Tschugguel als Neuerungen der Bildungsmesse auf. Tschugguel verwies zudem auf ein breites Ausbildungs- und Berufsspektrum, über das informiert werde, “von der Kunst bis zu den Naturwissenschaften und zur Technik” und das weiter ausgebaute Beratungsangebot.

Über 50 Schulen, fast 40 Hochschulen

Über 50 Schulen der deutschen, italienischen und ladinischen Bildungsdirektion, Gymnasien, Fachoberschulen, Fachlehranstalten und die Berufsbildung präsentieren in erster Linie den Jugendlichen der Mittelschulen und deren Eltern die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Den Oberschülerinnen und Oberschülern bieten die Universitäten und Fachhochschulen aus Südtirol, Tirol, dem Trentino und Norditalien sowie Universitäten der meistgewählten Studienorte Innsbruck, Wien, Salzburg, Graz und München Informationen über das jeweilige Ausbildungsangebot. Über alternative Ausbildungswege (wie die berufsspezialisierende Lehre, Akademie für Hotelmanagement) wird ebenso informiert wie über die Aufnahmebedingungen und die Anerkennung von Studien- und Berufstitel. Vertreten sind 40 Hochschulen, der Studieninformationsdienst Südtirol und die “Südtiroler HochschülerInnenschaft – sh.asus” sowie das “Mua – Movimento Universitario Altoatesino”.

Breites Beratungsangebot

Individuell beraten lassen können sich die Messebesuchenden am Stand des Landesamtes für Ausbildungs- und Berufsberatung. Er befindet sich in einer eigenen “Beratungsinsel”, wo auch weitere Landesämter und Dienste unter anderem über Zweisprachigkeitsprüfungen, Sprachkurse, vom Europäischen Sozialfonds ESF mitfinanzierte Ausbildungswege, Lehrlingswesen und Meisterausbildung, berufliche Möglichkeiten beim Heer, Einrichtungen rund um die Jugendarbeit, Jugendcoaching und die neue Youth App sowie das Wifo der Handelskammer Bozen über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft informieren.

Freie Studienwahl stärken

Ein eigener Stand ist den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) vorbehalten. Mint-Projektpartner (Bildungsdirektionen, Freie Universität Bozen, Naturmuseum, Ufficio Politiche Giovanili) machen dort Jugendliche der Mittelschule und der Oberstufe – besonders auch Mädchen – auf technische und naturwissenschaftliche Ausbildungsangebote aufmerksam. “Die Studienwahl ist frei”, unterstrich heute Abteilungsdirektorin Tschugguel, “trotzdem gibt es gesellschaftliche Einflüsse und Stereotypen, die Entscheidungen beeinflussen, daher ist es uns besonders wichtig, dies ins Bewusstsein zu rufen und für eine vorurteilsfreie Ausbildungswahl zu werben.”

World Skills Italy 2023-Landesmeisterschaft

Im Rahmen der Bildungsmesse findet auch in diesem Jahr die “World Skills Italy 2023 – Landesmeisterschaft ‘Berufe im Wettbewerb'” statt. 140 Teilnehmende aus 25 Wettbewerbs- und sieben Schauberufen werden auf 12.000 Quadratmetern Fläche um Medaillen kämpfen. Betrieben wird diese “größte Werkstätte Europas” vom Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister “lvh.apa”, dessen Vizepräsident diese heute vorstellte.

Eröffnung am Donnerstag um 10.00 Uhr

Offiziell eröffnet wird die neunte Südtirol Bildungsmesse Futurum am kommenden Donnerstag, 28. September 2023 um 10.00 Uhr in der Messe Bozen. Zugänglich ist die Messe bereits ab 9.00 Uhr des 28. September und bis 17 Uhr am Samstag, 30. September. Träger der Bildungsmesse ist die Südtiroler Landesverwaltung; die Organisation liegt in Händen des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung der Abteilung Bildungsförderung, dessen Direktorin Alexa Seebacher bei der heutigen Vorstellung anwesend war.