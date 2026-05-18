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Wirtschaftliche Auswirkungen und Hormuz-Blockade als Thema

G7-Finanzminister beraten zu Iran-Krieg und Welthandel

Montag, 18. Mai 2026 | 11:01 Uhr
Wirtschaftliche Auswirkungen und Hormuz-Blockade als Thema
APA/APA/US NAVY/-
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Von: APA/dpa

Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) beraten in Paris ab Montag über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs und der Blockade der Straße von Hormuz. Dabei geht es bis Dienstag auch um Ungleichgewichte im Welthandel, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die Finanzierung von Entwicklungsländern sowie das Vorgehen gegen die Finanzierung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität. Weiteres Thema ist die Unterstützung der Ukraine.

Die “Gruppe der Sieben” (G7) ist eine informelle Allianz führender Industrienationen. Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Auch die Zentralbanken der Mitgliedstaaten sind bei dem Treffen vertreten. Frankreich hat im laufenden Jahr den G7-Vorsitz.

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