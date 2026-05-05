Garfidi weiter auf Wachstumskurs

Von: mk

Bozen – Südtirols größte Garantiegenossenschaft Garfidi wächst weiter. Auch im Geschäftsjahr 2025 hat Garfidi ihre Rolle als Partner der Südtiroler Wirtschaft weiter ausgebaut, wie auf der Jahresversammlung deutlich wurde.

Präsidentin Angelika Wiedmer, ihr Stellvertreter Andreas Eccel und Direktor Christoph Rainer präsentierten eine Jahresbilanz mit starken Kennzahlen und einem umfangreichen Tätigkeitsbericht. Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen des 60-jährigen Gründungsjubiläums von Garfidi, deren erste Ursprünge auf eine Kreditgenossenschaft für Handwerker zurückgehen und die später, im Zuge einer Fusion mit anderen Branchengenossenschaften, ihre heutige Gestalt annahm und zur größten Garantiegenossenschaft Südtirols wurde. „Wir haben das Jubiläum genutzt, um die Wirtschaftstreibenden, die institutionellen Partner, die Politik und die Öffentlichkeit im Allgemeinen auf uns aufmerksam zu machen“, verwies Direktor Rainer auf ein umfangreiches Tätigkeitsprogramm im Vorjahr. Unter anderem organisierte Garfidi eine Informationskampagne, Auftritte von Testimonials und ein Jubiläumsfest auf Schloss Castel Pienzenau mit einem sehr hochkarätigen Publikum und Festreden u.a. von Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Darüber hinaus absolvierten die Experten von Garfidi im Jahr 2025 mehr als 500 Beratungstermine mit Südtiroler Unternehmen. Mit Erfolg: So wurden gegenüber 2024 unter anderem um rund 34 % mehr neue Garantien vergeben. Insgesamt wurden dadurch neue Finanzierungen von mehr als 31 Millionen Euro möglich – „gemeinsam mit den anderen Dienstleistungen von Garfidi beläuft sich das Gesamtvolumen auf mehr als 80 Millionen Euro zugunsten der Südtiroler Betriebe“, so Rainer, und weiter: „Diese positive operative Entwicklung, mit einer Zunahme von über 60 %, spiegelt sich auch in den Bilanzzahlen wider: Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 29,1 Millionen Euro, das Eigenkapital auf über 9,5 Millionen Euro. Der Jahresgewinn beträgt 1,66 Millionen Euro.“ Garfidi verfüge somit über eine solide finanzielle Basis für die künftige Tätigkeit. Darüber hinaus bietet Garfidi die Möglichkeit eines privilegierten Zugangs zu den staatlichen Garantiefonds.

Ein weiteres Merkmal sei auch „die hohe Stabilität des Systems“, betonte Rainer. Die Risikodeckung liege deutlich über dem nationalen Durchschnitt; zugleich bewege sich die Ausfallquote weiter auf einem sehr geringen Niveau von weniger als einem Prozent. Dies bestätige die Qualität der Garantieportfolios und die vorausschauende Risikopolitik der Genossenschaft, welche sich angesichts der weltpolitischen Situation für eventuelle Krisenhilfen rüstet. Ein wichtiger Schritt im Vorjahr war auch die Fusion mit Garfidi Case. „Durch diese Zusammenführung konnten die Strukturen vereinfacht, die Effizienz gesteigert und die Kapitalbasis weiter gestärkt werden.“

Für Präsidentin Wiedmer und Vizepräsident Eccel war das abgelaufene Jahr ein wichtiges und erfolgreiches: „Die Position von Garfidi als zentrale Garantieinstitution im Land wurde weiter gefestigt“, so Wiedmer. Dabei bleibe die Tätigkeit weiter stark auf die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft ausgerichtet und konzentriere sich auf zentrale Branchen wie Tourismus, Handwerk und Handel. „Die steigende Nachfrage nach unseren Garantien zeigt, dass Garfidi als verlässlicher Partner der Südtiroler Wirtschaft wahrgenommen wird. Diese positive Entwicklung wollen wir auch in Zukunft fortsetzen.“ Nicht zuletzt wurde dafür die Tätigkeit der Infopoints gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden Südtirols erweitert und mit eigenen Abkommen besiegelt.