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Die Nervosität am Gasmarkt ist weiter hoch

Gaspreise für Europa legen nach Rückgang wieder etwas zu

Montag, 20. April 2026 | 08:51 Uhr
Die Nervosität am Gasmarkt ist weiter hoch
APA/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI
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Von: APA/dpa-AFX

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach einer Rücknahme der Öffnung der Straße von Hormuz durch den Iran deutlich gestiegen. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Im März lag der Gaspreis meist über 50 Euro.

Am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Straße von Hormuz wieder rückgängig gemacht und geht dort militärisch gegen Schiffe vor. Für Spannungen sorgte vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormuz: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Irans Militär warf den USA “bewaffnete Seepiraterie” vor und kündigte eine Reaktion an.

Vorfall in Straße von Hormuz belastet Waffenruhe

Der Vorfall stellte eine neue Belastung für das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran dar – und das wenige Tage vor dem Ablauf der vereinbarten Waffenruhe. Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormuz hatte den Gaspreis im März zeitweise auf 74 Euro je Megawattstunde getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 31 Euro.

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