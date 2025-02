Gault-Millau: Ottmanngut zum “Hotel des Jahres 2025” in Südtirol gekürt

Von: mk

Meran – Das Ottmanngut in Meran ist vor Kurzem vom renommierten Gault&Millau-Guide zum “Hotel des Jahres 2025” in Südtirol ausgezeichnet worden. „Diese Ehrung erfüllt uns mit besonderer Freude, da sie die kontinuierliche Arbeit unseres Teams seit der Wiedereröffnung vor 13 Jahren würdigt“, erklärt Betreiber Martin Kirchlechner.

Der Gault-Millau schreibt wörtlich:

Meran ist berühmt für seine Gärten. Im Frühling sorgen sie für ein fulminantes Farbspiel à la „50 Shades of Green“, im Herbst ist die Pracht der Blätter kaum auszuhalten. Ölbäume stehen da neben Korkeichen, Zypressen neben Palmen und auch die kleinere Flora oszilliert zwischen alpinen und mediterranen Einflüssen. Kurz: Merans Gärten sind Orte der Vielfalt und des Rückzugs für gestresste Zeitgenossinnen und -genossen. Und gäbe es eine Hierarchie der Schönheit unter diesen Gärten: Der des Ottmannguts würde ganz oben in dieser Hierarchie stehen. Man sitzt hier unter Palmen und zwischen Zypressen und Oleandern. Der Duft von Zitronen hängt in der Luft. Aber nicht nur. Der Zitrusduft ist eine Cuvée, in der auch Mandarine, Kumquats und Buddhas Hand mitschwingen.