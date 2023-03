Gemeinde Brixen sensibilisiert zum Tag der Frau für Gleichstellung

Bozen – Auch am heurigen internationalen Tag der Frau am 8. März lanciert die Gemeinde Brixen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Brixen erneut eine Aktion, um für die Thematik der Gleichstellung zu sensibilisieren.

Unter dem Motto „Gleichstellung erreicht?!“ werden in der Altstadt Vinschger Ur-Paarln verteilt – sie sollen anregen, über die Gleichstellung nachzudenken. Eigens gestaltete Tüten und ein Einlegeblatt mit Denkanstößen laden ein, über relevante Themen der Gleichberechtigung zu reflektieren.

„Den internationalen Tag der Frau in einer bewusstseinsfördernden Form zu begehen hat sich in Brixen inzwischen zu einer liebgewonnenen Tradition etabliert. Deshalb lancieren wir auch in diesem Jahr eine Aktion, die dem Thema Gleichstellung Raum und unserer Gesellschaft Impulse gibt. Leider sind nach wie vor viele Frauen in Alltagssituationen Benachteiligungen und Ungleichstellungen ausgesetzt. Also wollen wir weiterhin ein Bewusstsein für eventuelle Ungerechtigkeiten in unserem Alltag schaffen.“, erklärt die zuständige Stadträtin Monika Leitner das Ziel der Aktion.

Einige Kaufleute geben diese Tüten in ihren Geschäften aus. Mitglieder der Kommission für Chancengleichheit der Gemeinde und des ZONTA-Clubs verteilen die Brote mit den Gedanken an mehreren Standorten in der Altstadt.

Über die Ursprünge des Weltfrauentags ist wenig in der breiten Masse bekannt. Oft wird er als ein Muttertag für alle Frauen ausgelegt, an dem einfach den Frauen danke gesagt wird. Die eigentliche Bedeutung eines Tages, der den Kampf der Frauen um ihre Rechte sichtbar machen soll, ist bezeichnenderweise kaum bekannt. Dabei erinnert das Brotpaarl, das heuer ausgeteilt wird, an die Anfänge der Frauenbewegung: 1911 forderten erste Gewerkschafterinnen in Streiks für die arbeitenden Frauen „Brot und Rosen“. Die Brixner Aktion nimmt den Gedanken auf und hinterfragt in ironischer Weise, was inzwischen erreicht wurde.