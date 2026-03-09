Gemeinsam für eine gerechte Entlohnung: Aufruf zum Mitmachen

Von: mk

Bozen – Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Die Lohn-Schere (Gender Pay Gap) zwischen den Geschlechtern hält sich auch in Südtirol hartnäckig bei durchschnittlich 17 Prozent. Ein Grund dafür ist mangelnde Transparenz bei Gehältern, wodurch ungleiche Bezahlung und Diskriminierung oft verborgen bleiben. Bis zum 7. Juni haben alle EU-Staaten Zeit, die neue Richtlinie zur Entgelttransparenz umzusetzen. Um die Wichtigkeit des Themas in Erinnerung zu rufen, findet am Freitag, 17. April, der Aktionstag Equal Pay Day statt.

Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und das Frauenbüro laden alle Vereine, Organisationen und Institutionen dazu ein, aktiv an der Gestaltung des Tages mitzuwirken. Dazu stellt das Frauenbüro des Landes Südtirol geeignete Materialien zur Verfügung: rote Taschen mit dem Symbol des Equal Pay Day (sie stehen symbolisch für die roten Zahlen auf den Konten der Frauen), Plakate, Statistikblätter, Info-Flyer und Ähnliches. Interessierte können Informationsstände oder ähnliche Aktionen organisieren, um bei der Sensibilisierung der Bevölkerung mitzuhelfen.

Aus organisatorischen Gründen ersucht das Frauenbüro die Teilnahme am Aktionstag zu bestätigen, damit das Material vorbereitet werden kann. Dazu sind Datum, Uhrzeit und Ort des Standes bzw. der Aktion ebenso notwendig, wie die Mitteilung, ob das benötigte Material im Frauenbüro am neuen Sitz in der Garibaldistraße 14 in Bozen oder bei der Pressekonferenz (am 8. April in Bozen) abgeholt werden kann. Weiters kann dem Frauenbüro mitgeteilt werden, ob die Aktion Equal Pay Day auch weiterhin mitgetragen wird und das eigene Logo auf dem Plakat der Unterstützerorganisationen angebracht werden soll.

Über die Ursachen der Lohn-Schere und die neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz wird von Seiten des Landes Südtirol bereits am Mittwoch, 8. April, im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema “Über Geld sprechen? Wir tun es!“ in Bozen informiert.

Weitere Informationen und Anmeldungen (bis spätestens 23. März) unter frauenbuero@provinz.bz.it oder Tel. 0471 41 41 40.