“Gemeinsam für einen effizienten Busdienst im Burggrafenamt”

Meran – Ein zuverlässiger SchülerInnen-Transport, die Anforderungen an den Busdienst in peripheren Gebieten, die zeitgerechte Informationsübermittlung bei Ausfällen von Bussen und die Zusammenarbeit bei Schulprojekten waren nur einige Themen, die in einem gemeinsamen Treffen zwischen den VertreterInnen der SASA AG und der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt am 12. März vertieft wurden.

Etwa die Hälfte der Gemeinden im Burggrafenamt sind der Einladung der Bezirksgemeinschaft gefolgt und haben Rückmeldungen zu den Busdiensten in ihrer Gemeinde abgegeben. Neben Kritikpunkten wie Verspätungen, Ausfällen oder Sprachproblemen des Buspersonals wurden auch lobende Worte und Verständnis für die öffentlichen Busdienste geäußert. Die Präsidentin der SASA AG, Astrid Kofler, sowie Generaldirektor, Ruggero Rossi de Mio, erläuterten die Herausforderungen bei der Organisation der Busdienste und betonten die Bemühungen, die Busangebote effizient und sicher zu gestalten. Luis Kröll, Präsident der Bezirksgemeinschaft und Mobilitätsreferent Reinhard Bauer unterstreichen die Bedeutung für ein funktionierendes Busangebot gerade für SchülerInnen und die Bevölkerung in peripheren Gebieten. Auch bei eventuellen Zwischenfällen, die sich durchaus ereignen können, ist eine reibungslose Abwicklung, etwa über die Versicherung der SASA AG von Bedeutung. „Dass sich Fahrgäste auf die Busse verlassen können, gut informiert werden und sich sicher im Bus fühlen, ist wesentlich. Daran muss tagtäglich gearbeitet werden,“ sind sich alle Anwesenden einig.

In Zukunft wird die Zusammenarbeit zwischen der Bezirksgemeinschaft und der SASA AG weiter verstärkt. Dazu gehören regelmäßige Absprachen, der Informationsaustausch zwischen den Gemeinden und der SASA AG sowie die gegenseitige Unterstützung bei der Vermittlung von Informationen und der Durchführung von Schulprojekten.

Die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt macht sich seit Jahren im Bereich der nachhaltigen Mobilität stark. Die Mobilitätsberatungsstelle unterstützt die Gemeinden bei der Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen. Eine vermehrte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist eines der Zielsetzungen im Bezirksklimaplan. Die Zahlen der SASA AG sprechen eine klare Sprache hinsichtlich Busangebot: Im Jahr 2023 wurden insgesamt pro Tag rund 22.500 km und rund 1630 Kursfahrten von 34 SASA-Buslinien im Burggrafenamt zurückgelegt. Das entspricht in etwa einer halben Runde um den Äquator.