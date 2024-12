Gemeinsam geschmückter Weihnachtsbaum in Bruneck

Von: Ivd

Bruneck – Der 3. Dezember gilt als internationaler Tag der Menschen mit Behinderung und steht für Inklusion und Zusammenhalt. Die Bezirksgemeinschaft Pustertal versucht Menschen mit Behinderung täglich in den Mittelpunkt zu stellen, sie als wertvollen Teil der Gesellschaft sichtbar zu machen. Letzthin ist dies zum Beispiel mit einer schönen Aktion des Tourismusvereins Bruneck gelungen, der verschiedene Vereine und Einrichtungen gebeten hat, einen Weihnachtsbaum beim Christkindlmarkt in Bruneck zu schmücken. Unter den ausgewählten Einrichtungen war auch das Sozialzentrum Trayah.

Das Sozialzentrum Trayah, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung der Bezirksgemeinschaft Pustertal, hat sich bei der Aktion sehr gerne und mit großer Freude beteiligt. Gruppenübergreifend haben sich die Betreuten des Sozialzentrums Trayah mit ihren Betreuerteams Gedanken gemacht, welcher Christbaumschmuck hergestellt werden kann und welche Kreationen an die Zweige gehängt werden können. Neben der Werkstatt haben sich auch Betreute aus dem Wohnhaus an der Aktion beteiligt.

Geschmückt wurde der Baum bunt, vielfältig und einzigartig. Ganz im Sinne einer bunten und vielfältigen Gesellschaft, die aus einzelnen Individuen besteht. Eine Gesellschaft, in der jede und jeder einen Platz findet, in der alle gesehen werden. Der Baum steht laut der Veranstalter aber nicht nur für Vielfalt, sondern auch für eine starke Gemeinschaft, für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.

In diesem Zusammenhang nutzt das Sozialzentrum Trayah auch die Möglichkeit, alle Interessierten ins „Ladile“ und in die Bar in der Josef-Ferrari-Straße Nr. 18 einzuladen. Bei der Aktion „Advent im Trayah“, welche bis einschließlich 14. Dezember von Montag bis Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr stattfindet, können die weihnachtliche Stimmung der Vorfreude und des Wartens genossen und Produkte durchstöbert werden. Von Montag bis Freitag ist es zudem möglich, die neue Werkstatt zu besichtigen.