“Gesamthaushalt von acht Milliarden Euro dank Südtiroler Unternehmen”

Bozen – Die dritte Gesetzgebungskommission hat gestern den Nachtragshaushalt des Landes Südtirol genehmigt. Über 550 Millionen Euro stehen zusätzlich für das Jahr 2024 zur Verfügung. Damit übersteigt der Gesamthaushalt erstmals acht Milliarden Euro.

„Eine großartige Leistung der Südtiroler Unternehmen, die auch in einem schwierigen Umfeld ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den lokalen, nationalen und vor allem internationalen Märkten – gerade der Export ist einer der wesentlichen Hebel des Erfolgs – voll ausspielen konnten. Dafür gebührt ihnen unser Dank und Anerkennung“, unterstreicht Heiner Oberrauch, Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol.

Die Südtiroler Unternehmen wollen diesen ihren Beitrag zur Wohlfahrt Südtirols auch in den nächsten Jahren leisten, benötigen hierfür jedoch mehr denn je gute Rahmenbedingungen. Die beste Investition in die Zukunft ist die Senkung der Steuern für Familien und Unternehmen. Weitere anstehenden Herausforderungen, die es gilt, gemeinsam anzugehen, sind die Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe, eine tiefgreifende bürokratische Entlastung, leistbares Wohnen, der Arbeitskräftemangel, die Erreichbarkeit.

„Unser Dank geht auch an Landeshauptmann Arno Kompatscher für sein Verhandlungsgeschick mit den italienischen Regierungen in den vergangenen Jahren. Wir verbinden damit aber auch die Bitte, dringend konkrete Maßnahmen bei der längst fälligen Überarbeitung des Landeshaushaltes vorzunehmen. Eine gezielte Spending review und die Durchforstung der laufenden Landesausgaben, die ständig zunehmen, ist unvermeidbar und nicht mehr länger aufschiebbar, um die Mittel für die notwendigen öffentlichen Investitionen für die Energiewende freizumachen“, so Heiner Oberrauch abschließend.