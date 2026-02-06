Goldman Sachs entwickelt KI-Lösungen für Verwaltung

Von: APA/Reuters
Goldman Sachs arbeitet einem Medienbericht zufolge mit dem Technologie-Start-up Anthropic an der Automatisierung interner Abläufe. Die US-Bank entwickle KI-Agenten, die Aufgaben wie die Verbuchung von Transaktionen sowie die Überprüfung und Aufnahme von Neukunden übernehmen sollen, berichtete der Sender CNBC am Freitag unter Berufung auf IT-Chef Marco Argenti. Die Großbank bestätigte die Angaben. Die Anwendungen basierten auf dem “Claude”-Modell von Anthropic.
Diese sollen die Bearbeitungszeit für diese Kernprozesse erheblich verkürzen. Argenti zufolge befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium, die Einführung solle jedoch bald erfolgen.
