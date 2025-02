Goldpreis steigt auf Rekord über 2.900 US-Dollar

Von: APA/dpa-AFX

Der Goldpreis hat am Montag seinen Höhenflug wegen zunehmender Sorgen um mögliche Folgen der US-Zollpolitik fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. In der Früh stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals über 2.900 US-Dollar. Am späten Vormittag wurde das Edelmetall bei 2.906,30 Dollar (2.801 Euro) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Vor einem Jahr hatte eine Unze erst etwa 2.000 Dollar gekostet.

Seit Mitte Dezember geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit ist der Wert des Edelmetalls um etwa 12 Prozent gestiegen. Auch in Euro gerechnet erreichte der Preis für das Edelmetall einen Höchstwert. Zeitweise wurden für eine Unze 2.814,35 Euro gezahlt und damit so viel wie noch nie.

US-Handelspolitik verunsichert die Märkte

“Die jüngste Eskalation der US-Handelspolitik sorgt für Unsicherheit an den Märkten”, erklärte Edelmetallhändler Alexander Zumpfe von Heraeus die stärker Nachfrage nach dem “sicheren Anlagehafen” Gold. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, Stahl-und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden.

Nach Einschätzung des Analysten Ricardo Evangelista vom Luxemburger Handelshaus Activtrades steigt die Nachfrage nach dem Edelmetall derzeit vor allem aus zwei Gründen: Wegen der Sorge über die möglichen Auswirkungen des protektionistischen Kurses der neuen US-Regierung auf die Weltwirtschaft und auf die Inflation in den USA. Bei vielen Anlegern gilt Gold als ein Inflationsschutz.

Zentralbanken stocken Goldreserven auf

Heraeus-Experte Zumpfe sieht zudem eine “fortgesetzte Nachfrage seitens der Zentralbanken”. Mehrere Zentralbanken hatten im vergangenen Jahr ihre Goldreserven aufgestockt, um ein Stück unabhängiger vom Dollar als Weltreservewährung zu werden. Zumpfe weist darauf hin, dass Chinas Zentralbank die Goldreserven im Jänner erneut ausgeweitet hat.

Sollte die geopolitische Unsicherheit anhalten und die Inflationserwartungen steigen, könnte das Edelmetall seinen Aufwärtstrend fortsetzen. “Wir halten einen Anstieg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Dollar je Unze für möglich”, sagte Zumpfe.