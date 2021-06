Gottfried Schgaguler bleibt Ortsobmann

Kastelruth – Vor Kurzem fand die Jahresversammlung der Ortsgruppe Kastelruth-Seis des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) im Hotel „Abinea“ in Kastelruth statt. Im Mittelpunkt standen die Wahlen auf Ortsebene.

Der amtierende Ortsobmann Gottfried Schgaguler vom Hotel „Schgaguler“ erklärte sich bereit, das Amt des Ortsobmannes die nächsten vier Jahre weiterzuführen und wurde von den Mitgliedern einstimmig in diesem Amt bestätigt. Ihm stehen im Ausschuss Lea Oberhofer vom Genießerhotel „Ritterhof“ in Seis, Werner Kuhn vom Hotel „Enzian“ in Seis, Michael Senoner vom Hotel „Solaia“ in Kastelruth, Benjamin Lanziner vom Restaurant „St. Michael“ in Kastelruth, Ulrich Plant vom Hotel „Waldrast“ in Seis, Martin Plunger vom Hotel „Plunger“ in Kastelruth, Günther Sader vom Hotel Restaurant „Zum Turm“ in Kastelruth, Gerhard Schiner vom Active Hotel „Diana“ in Seis, Gerhard Thomaseth vom Parc Hotel „Florian“ in Seis, Raimund Zemmer vom Hotel „Braunwirt“ in Kastelruth und Markus Perathoner vom Hotel „Albinea Dolomiti“ in Kastelruth zur Seite.

Ortsobmann Gottfried Schgaguler berichtete von der Tätigkeit der Ortsgruppe und hob dabei besonders den regen Austausch zwischen dem Ortsausschuss und der Gemeindeverwaltung hervor. Für diesen Austausch bedankte sich auch Tourismusreferent Adolf Hofer im Rahmen seiner Grußworte.

Die stellvertretende Ortsobfrau Lea Oberhofer ging in ihren Ausführungen auf die Spezialitätenwoche „Schlerngenuss Dolomites“ ein, die noch bis zum 20. Juni andauert. Im Rahmen dieser Initiative beteiligen sich Gastwirtinnen und Gastwirte aus dem gesamten Einzugsgebiet der Seiser Alm. Serviert werden köstliche Gerichte aus Zutaten, die zu 100 Prozent aus der Dolomitenregion Seiser Alm stammen.

HGV-Verbandssekretär Simon Gamper gab anschließend einen kurzen Rückblick über das vergangene Corona-Jahr im HGV. Er zeigte einen Überblick über die Unterstützungsmaßnahmen für Gastbetriebe, welche der HGV, das Land Südtirol und der Staat ausgearbeitet haben.

An der Jahresversammlung nahmen außerdem Hannes Waldmüller, der neue Direktor von Seiser Alm Marketing, teil, der die Tätigkeiten für heuer vorstellte, und die Firma Telmekom, welche eine Übersicht zum Stand der Dinge im Bereich der Glasfaserverbindung in der Gemeinde gab.