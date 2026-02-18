Größter Windpark Österreichs in Betrieb gegangen

Von: apa

In Neusiedl am See/Weiden hat der laut Burgenland Energie größte Windpark Österreichs seinen Betrieb aufgenommen. 23 Windräder mit rund 122 Megawatt Leistung produzieren ab sofort 251 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. “Damit können rund 70.000 Haushalte mit Strom versorgt werden”, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einem Medientermin mit Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Burgenland Energie CEO Stephan Sharma am Mittwoch.

Hanke erklärte, dass das Projekt im Kontext der Industriestrategie von besonderer Bedeutung sei: “Österreich ist besonders in den Wintermonaten in seiner Stromversorgung von Importen abhängig. Daher brauchen wir mehr Winderzeugung, die gerade in dieser Zeit besonders stark ist und daher einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet.” Die Eröffnung des größten Windparks Österreichs sei ein wichtiges Signal, denn damit werde die Erzeugung heimischen Stroms für die heimische Industrie gefördert.

Aus 44 alten wurden 23 neue Windräder

“An diesem Standort haben wir 44 alte Windräder abgebaut, vollständig recycelt und 23 neue, bessere Windräder errichtet. Die Anzahl der Windräder wurde halbiert und gleichzeitig die Stromproduktion verdoppelt”, so Sharma. Das große Energieinfrastrukturprojekt zeige, dass sich Österreich unabhängig vom Ausland machen könne: “Wir haben von der Planung bis zur Errichtung nur rund drei Jahre benötigt und schaffen hier Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit für die Region für mehr als zwanzig Jahre, solange werden diese neuen Windanlagen Strom für die Region produzieren.” Als nächsten Schritt soll am Standort auch ein Hybridpark – eine Agri-Photovoltaikanlage – errichtet werden.

Das Ziel des Burgenlands sei es, bis 2030 mit Windenergie, Sonnenstrom und Speichern bilanziell energieunabhängig zu sein. “Mit dem Windpark in Neusiedl/Weiden wird der nächste große Schritt auf diesem Weg gesetzt”, so Doskozil.

Ebenfalls in der Region hat das Agri-PV-Hybridkraftwerk der oekostrom AG, der deutschen Energiegenossenschaft Green Planet Energy eG und der Stadtwerke Hartberg in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) den Probebetrieb aufgenommen. Die ersten erzeugten Megawattstunden wurden bereits ins Netz eingespeist, erklärte die oekostrom AG am Mittwoch in einer Aussendung. Mit einer Gesamtleistung von 17 MWp wird die Anlage im Endausbau rund 6.320 Haushalte mit Strom versorgen. Durch die Kombination von Wind und Sonne erhöhe sich die jährliche Betriebsdauer von rund 2.000 auf 4.000 Stunden. “Mit derselben Infrastruktur erzielen wir nahezu doppelt so viele Betriebsstunden wie mit einer Einzelanlage – ein zentraler Effizienzgewinn für die Energiewende”, so Vorstandsmitglied Jan Häupler. Die Pflege der Grünflächen zwischen den Solarmodulen übernehmen in Zukunft Schafe. Das zudem geplante Batteriespeicherprojekt wurde im Dezember 2025 bei der Behörde eingereicht, hieß es weiters.