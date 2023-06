Große Feier zum 45-jährigen Bestehen von „La Stada – Der Weg“

Bozen – Die Vereinigung ‘La Strada – Der Weg’ wird 45 Jahre alt und feiert dies mit einem Straßenfest. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 17. Juni, auf der Piazza Don Rauzi (neben der Kirche der Heimsuchung, Viale Europa 3) statt. Der Nachmittag ab 17.30 Uhr ist den Kindern mit Spielen und Unterhaltung gewidmet, während um 19.45 Uhr Live-Musik und die große “Pastasciuttata” für alle Bürgerinnen und Bürger beginnt.

“Allen Bürgern, die uns besuchen, kostenlos einen Teller Pasta anzubieten, schien uns eine Geste zu sein, die in ihrer Einfachheit den symbolischen Wert hat, allen für die Unterstützung zu danken, die wir in diesen 45 Jahren erhalten haben”, erklärt Direktor Paolo Marcato.

Seit 1978, als Don Giancarlo Bertagnolli und 17 weiteren Freiwillige den Verein gründeten, wurde viel “Weg” zurückgelegt. Heute ist „La Strada – Der Weg“ eine komplexe Organisation, die mit mehr als 300 Angestellten und über 100 Freiwilligen in der ganzen Provinz in verschiedenen sozialen Bereichen tätig ist: wir kümmern uns um Minderjährige in Schwierigkeiten, wir helfen bei Suchtproblemen und wir kümmern uns um psychische Gesundheit der Betroffenen. Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung, die Prävention von Gewalt gegen Minderjährige, Jugendarbeit und Familienhilfe, schulische Unterstützung und Begleitung in die Arbeits- und Lebenswelt sind ebenfalls unsere Anliegen.

“Es ist wahr”, schließt Marcato, “auch wenn wir als Verein sehr gewachsen sind, haben wir versucht, dem Geist unseres Gründers treu zu bleiben, der uns aufforderte, die Schwächsten und Bedürftigsten nie aus den Augen zu verlieren. Dass wir es geschafft haben, verdanken wir auch der Unterstützung der Bürgerschaft, der wir mit dieser Feier danken wollen.”