Große Preisschere bei Schulmaterialien

Bozen – Pünktlich zum Schulanfang steht für die Familien wieder der jährliche Einkauf an Schulbedarf an. Dabei kann zwischen Federn, Bleistiften und Zeichenblöcken eine doch beachtliche Summe zustande kommen. Um herauszufinden, wo es sich günstiger kauft, hat die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) Ende August die Preise für Schulmaterialien in verschiedenen Geschäften verglichen.

“Dabei ist der Vergleich an sich nicht immer einfach, da ein großes Sortiment verschiedener Hersteller angeboten wird. Wir haben daher für vergleichbare Produkte in jedem Geschäft das jeweils billigste Produkt erhoben. Dabei zeigten sich zwischen denselben Produkten doch nicht unerhebliche Preisunterschiede, vor allem weil in den großen Supermärkten und kleinen Einkaufszentren viele Schulmaterialien derzeit im Angebot sind. So kostet ein Zeichenblock (24×33 20 Seiten, 110 gr) in einem Geschäft 2,29 Euro, und in einem anderen stolze 7,50 Euro: ein Plus von 5,21 Euro oder mehr als das Dreifache”, so die VZS.

“Wir haben zum Vergleichen einen „Mini-Warenkorb“ aus 14 Produkten zusammengestellt, von welchen letztendlich aber nur neun Produkte (Radiergummi, Bleistift, Kugelschreiber, Heft A4, Lineal, Klebstoff, Korrekturroller, Leuchtstift und Zeichenblock) in allen sieben Geschäften (Fachhandel, Kaufhäuser, große Supermärkte) erhältlich waren”, so die VZS. Kauft man diesen Warenkorb, indem man jeweils das billigste Produkt wählt, so zahlt man:

– in den großen Supermärkten und Kaufhäusern von 9,33 Euro bis 19,69 Euro,

– im Fachhandel zwischen 17,55 Euro und 25,00 Euro.

“Somit gibt es auch zwischen den einzelnen Fachhandel-Verkaufstellen sowie zwischen den Supermärkten ziemliche Preisunterschiede, wodurch sich das „günstige Einkaufen“ für die Familien in ein Suchspiel verwandelt”, erklären die Verbraucherschützer. Sparen könne, wer zu Aktionspreisen häufig benötigte Dinge wie Schreiber oder Bleistifte in größeren Packungen kauft: Hier sei der Stückpreis im Vergleich zum einzeln gekauften Produkt meist deutlich geringer.

Schultaschen-Ökocheck

Wer beim Einkauf neben dem Preis auch die Umwelt nicht außer Acht lassen möchte, der macht vor dem Einkaufen am besten den Schultaschen-Ökocheck. “Leider mussten wir bei unserem Gang durch die Geschäfte feststellen, dass der Umweltaspekt bei den Schulmaterialien im Lauf der Zeit etwas in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass einige der umweltfreundlichen Produkte auch beim Preis punkten können und günstiger als die ‘traditionelle’ Variante sind”, so die VZS.