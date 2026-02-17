Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Große Sicherheitslücken bei Passwortmanagern
Passwortmanager als Ziel von Hackerangriffen?

Große Sicherheitslücken bei Passwortmanagern

Dienstag, 17. Februar 2026 | 07:01 Uhr
Passwortmanager als Ziel von Hackerangriffen?
APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke
Schriftgröße

Von: APA/sda

Millionen von Menschen vertrauen beim Schutz sensibler Daten auf den Dienst eines Passwortmanagers. Hersteller versprechen, dass die abgelegten Passwörter sicher verschlüsselt sind. Dass dies nicht stimmt, konnte ein Forschungsteam der ETH Zürich nun zeigen. Das Forschungsteam konnte Angriffe auf die Passwortmanager dreier populärer Anbieter – Bitwarden, Lastpass und Dashlane – demonstrieren, deren Dienste weltweit rund sechzig Millionen Menschen nutzen würden.

Wer regelmäßig Onlinedienste nutzt, verfüge schnell über hunderte Passwörter, schrieb Samuel Schlaefli am Montag für die ETH-News. Sich diese alle zu merken, ist schwer möglich. Millionen Menschen zählen deshalb auf die Hilfe eines Passwortmanagers. Hinter einem Masterpasswort werden alle anderen Passwörter im sogenannten Tresor abgelegt. Das vereinfacht den Zugang zu sensiblen Daten, etwa zu Bankkonten oder zu Online-Zahlungsmitteln wie Kreditkarten.

Passwortmanager als Ziel von Hackerangriffen

Das mache Passwortmanager zu einem wahrscheinlichen Ziel von Hackerangriffen, sagte Kenneth Paterson, Informatik-Professor an der ETH Zürich. Anbieter von Passwortmanagern versprechen hingegen absolute Sicherheit: Die Daten seien so gut verschlüsselt, dass selbst sie keinen Zugriff darauf hätten. Nun konnten Forschende der ETH Zürich zeigen, dass die verschlüsselten Daten nicht unlesbar sind.

“Das Versprechen lautet, dass selbst wenn jemand auf den Server zugreifen kann, dies kein Sicherheitsrisiko für die Kunden darstellt”, sagte Matilda Backendal von der Università della Svizzera italiana in Lugano. “Wir konnten nun zeigen, dass dies nicht stimmt.” Backendal führte die Studie gemeinsam mit Matteo Scarlata, Kenneth Paterson und Giovanni Torrisi von der Forschungsgruppe für Angewandte Kryptografie am Institut für Informationssicherheit der ETH Zürich durch.

Das Forschungsteam konnte Angriffe auf die Passwortmanager dreier populärer Anbieter demonstrieren. “Wir waren überrascht, wie groß die Sicherheitslücken sind”, sagte Paterson. Das Forschungsteam gab den Anbietern der gehackten Systeme 90 Tage Zeit, die Sicherheitslücken zu schließen. Dabei hätten sich die Hersteller kooperativ gezeigt, wobei beim Beheben der Sicherheitslücken nicht alle gleich schnell gewesen seien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
41
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
37
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
22
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 