Großes Finale der First20 Publikumswahl krönt die beliebtesten Pizzerien Südtirols

Vahrn – Die Gewinner der First20 Publikumswahl “Die beliebtesten Pizzerien Südtirols” stehen fest, nachdem über 32.000 Stimmen über das Infoportal http://www.restaurants.st/pizzeria die Siegerbetriebe gekürt haben.

Vom 15. November bis zum 7. Dezember konnte jeder täglich für sein Lieblingslokal abstimmen und gleichzeitig an der Verlosung von insgesamt 20 Brimi-Geschenksboxen teilnehmen. Über 450 Pizzerien nahmen am Voting teil. Gestern wurden in einem feierlichen Festakt im “Hotel Zum Alten Moar” in Vahrn von den Organisatoren First Avenue und dem Aktionspartner Brimi die Gewinner gefeiert.

Das begehrte Gütesiegel der “Beliebtesten Pizzerien Südtirols” geht dabei an:

• Platz 1 und damit die Auszeichnung „Beliebteste Pizzeria Südtirols“ an Pizzeria Rustika in der Residence Gasser in Villanders

• Platz 2 an Restaurant Pizzeria Lodenwirt in Bruneck

• Platz 3 Bar Pizzeria Veranum in Vöran

“Super Aktion! Ein Dank an First Avenue und Brimi für die tolle Initiative, und vor allem an unser großartiges Team sowie all unsere Gäste, die diesen Erfolg möglich gemacht haben”, freute sich Familie Gasser vom Siegerbetrieb Rustika bei der Übergabe der Siegertrophäe und den Einkaufsgutscheinen von Brimi im Gesamtwert von 2.250 Euro, die an die drei Gewinner gingen.

Neben den Hauptgewinnern wurden auch die 20 bestplatzierten Pizzerien mit den begehrten First20 Urkunden ausgezeichnet. Grund zum Feiern gab es deshalb auch für folgende Teilnehmer.

• Pizzeria Restaurant Erika aus Glurns

• Hotel Kesslwirt aus Kastelbell

• Restaurant Kolping aus Sterzing

• Restaurant Pizzeria Mühle aus Vals

• Seegasthaus Pizzeria Issinger Weiher aus Pfalzen

• Restaurant Pizzeria Erlebnisbad aus Naturns

• Alpin Roof aus Völs am Schlern

• Residence Katrin aus St. Valentin auf der Haide

• Gasthof Pizzeria Friedheim aus Mölten

• Restaurant Pizzeria Sportcenter aus Deutschnofen

• Gasthof Hatzis aus Lajen

• Restaurant Pizzeria Florian aus Rein in Taufers

• Pizzeria Restaurant Goldener Apfel aus Natz/Schabs

• Restaurant Pizzeria Remo aus Tartsch

• Gasthof Pizzeria Petra aus St. Sigmund

• Schloss Friedburg aus Kollmann

• Nepomuk Restaurant Pizzeria aus Sterzing

Erfreut über die starke Beteiligung an der Aktion zeigte sich auch Organisator First Avenue: “Über 32.000 Stimmen sind ein beeindruckendes Zeugnis und zeigen, dass das Format First20 immer beliebter wird – sei es für jeden, der abstimmt, als auch für die teilnehmenden Betriebe mit der Möglichkeit, ihre Angebote in ganz Südtirol zu präsentieren”, so Michael Hölzl, Geschäftsführender Gesellschafter von First Avenue, der zusammen mit Brimi-Obmann Klaus Faller durch die Veranstaltung führte.

Martin Mair, Geschäftsführer von Brimi hob im Rahmen der Feierlichkeiten insbesondere die Möglichkeit hervor, die Qualität Südtiroler Produkte im gastronomischen Kontext zu betonen: “Wir als Brimi freuen uns sehr über die gewinnbringende Zusammenarbeit im Rahmen der Publikumswahl der beliebtesten Pizzeria in Südtirol mit First Avenue. Initiativen dieser Art ermöglichen es uns, die Qualität unserer Produkte, die zu 100 Prozent aus Südtiroler Milch hergestellt werden, auch den Südtiroler Pizzerien empfehlen zu können.”

Über First20

Die First20 Publikumswahl ist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols verliehen wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel und ehrt Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol, die als besonders empfehlenswert und beliebt gelten.