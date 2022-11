Grundschule Jenesien als „KlimaSchule“ ausgezeichnet

Jenesien – Am 25. November 2022 wurde in Jenesien in reger Beteiligung der Schulgemeinschaft die Auszeichnung vorgenommen. Die Grundschule Jenesien hatte sich ein Jahr lang eingehend mit den Themen des Klimaschutzes auseinandergesetzt und sich vorbildlich für einen nachhaltigeren Lebensstil engagiert.

Im Rahmen einer Feier wurden der Weg der Schule hin zur Klimaschule nachgezeichnet und die verschiedenen Aktionen und Projekte im Bereich „Energie, Klima und Nachhaltigkeit“ vorgestellt. Höhepunkt der Feier war die Vorstellung eines selbst produzierten Videos, in welchem die Schülerinnen und Schüler in Form eines Liedes konkrete Tipps zum Klimaschutz präsentierten. So wurden zum Beispiel z.B. Themen wie Biodiversität, Müllvermeidung, Wasser als wertvolles Lebenselixier, Luftverschmutzung, nachhaltige Mobilität, Energiesparen und Bekämpfung des Klimawandels szenisch dargestellt und die Gedanken dazu gesanglich vorgetragen. Im Refrain heißt es: „Ja, ja wir schaffen das, wir kümmern uns um unsre Welt. Ja, ja wir schaffen das, gemeinsam sind wir stark, hey!“ Zu bewundern gab es auch eine Ausstellung nachhaltiger Bastelarbeiten.

Die Schule pflegte auch einen regen Austausch mit der Gemeinde Jenesien. Die öffentliche Verwaltung, vertreten durch Bürgermeister Paul Romen und die Referentin für Nachhaltigkeit Monika Mair, die ihrerseits bereits am Programm „KlimaGemeinde“ teilnimmt, beglückwünschte die Kinder und Lehrpersonen zur Auszeichnung und bedankte sich bei den Kindern für ihre vorbildliche Leistung als Klimabotschafter im Dorf.

Der Schulstellenleiter Gerhard Hofer, der dieses Projekt initiiert hat, lobte den Einsatz und das Interesse der Kinder bei den durchgeführten Aktionen. Die Schuldirektorin Priska Neulichedl freute sich mit der ganzen Schulstelle über die Auszeichnung und wünschte dem Projekt, dass es über die Schulmauern hinaus nachhaltig wirksam ist und bleibt.

Der Generaldirektor der Agentur, Ulrich Santa, bedankte sich bei der Schulgemeinschaft für das Geleistete: „Ich hoffe, dass wir Klimaschutz und nachhaltiges Handeln nicht nur im Schulalltag, sondern auch darüber hinaus noch stärker in den Südtiroler Gemeinden verankern können. Im Rahmen des Programms KlimaSchule lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur, dass auch vermeintlich kleine Verhaltensänderungen im Alltag oft große Auswirkungen haben können, sie sind auch der Schlüssel zur Erreichung ihrer Freunde und Familien für mehr KlimaSchutz.“

Die „KlimaSchule“ ist eine Initiative der KlimaHaus Agentur, mit der Kinder und Jugendliche für den Klima- und Umweltschutz sensibilisiert werden sollen, indem sie sich im Unterricht mit dem Hintergrundwissen, aber auch ganz konkreten Projekten und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag auseinandersetzen. Die Initiative wurde in enger Abstimmung mit der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz entwickelt, die ihrerseits mit den Projekten „Umwelt.Schule“ zahlreiche Umweltbildunginitiativen für Schulen im Angebot hat. Informationen: www.klimaschule.it