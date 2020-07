Halten wir uns an die Regeln!

lvh-Vizepräsident Hannes Mussak (c) Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister

Bozen – Jeder trägt persönlich Verantwortung, dass eine größere Bewegungsfreiheit nicht zu einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus führt. Der Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige appelliert daran, die geltenden Regeln unbedingt einzuhalten.

“Neu zu starten heißt Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen. Im Interesse der Gemeinschaft ist jeder gefordert die geltenden Regeln einzuhalten und vorsichtig zu sein. Deshalb ist es gerade in der jetzigen Phase so wichtig Abstand zu halten, Mund und Nase zu bedecken, die Hygieneregeln zu beachten, aufmerksam zu sein und einander zu respektieren”, so der Südtiroler Wirtschaftsring.

Bewegungsfreiheit nicht aufs Spiel setzen

„Die aktuellen Regeln bauen auf Eigenverantwortung. Setzen wir unsere Bewegungsfreiheit nicht aufs Spiel, sondern helfen wir uns gegenseitig im Kampf gegen Corona. Alle tragen Verantwortung, dass eine größere Bewegungsfreiheit nicht zu einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus führt“, unterstreicht Hannes Mussak, Präsident vom Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige.