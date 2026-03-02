Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Handelskammer Bozen: Dank an Giovanni Bort
Langjährige und gewinnbringende Zusammenarbeit

Handelskammer Bozen: Dank an Giovanni Bort

Montag, 02. März 2026 | 16:53 Uhr
Handelskammer Bozen
Region Trentino-Südtirol
Von: luk

Bozen – Kürzlich fand in Bozen ein institutionelles Treffen zwischen den Vertretern der Handelskammern von Bozen und Trient und den für Wirtschaft und Handwerk zuständigen Landesräten der beiden autonomen Provinzen statt. Bei dieser Gelegenheit dankte der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, dem ehemaligen Präsidenten der Handelskammer Trient, Giovanni Bort.

Im Laufe des Abends sprach Handelskammerpräsident Michl Ebner dem ehemaligen Präsidenten der Handelskammer Trient, Giovanni Bort, seinen aufrichtigen Dank aus. Mit ihm hat er viele Jahre lang nicht nur eine berufliche Laufbahn voller Erfahrungen und gemeinsamer Projekte geteilt.

Die beiden Handelskammern haben gemeinsam an zahlreichen Themen gearbeitet: von den Treffen der drei Euregio-Kammern bis zur Einrichtung der Ständigen Konferenz im Jahr 2020, die als Diskussionsforum zwischen den beiden Präsidenten ins Leben gerufen und später auf die jeweiligen Ausschüsse der Handelskammern von Bozen und Trient ausgeweitet wurde. Ziel ist es, gemeinsame Initiativen zu koordinieren und strategischen Themen eine einheitliche Stimme im Sinne der regionalen Wirtschaft zu geben, darunter Mobilität, Tourismus, Digitalisierung, Internationalisierung usw.

„Es war ein Privileg, mit Giovanni Bort zusammenzuarbeiten: Er ist nicht nur eine bedeutende Persönlichkeit der Wirtschaftswelt des Trentino, sondern auch eine Vertrauensperson. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, ihm noch einmal für die gewinnbringende Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu danken, in denen wir wichtige Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Visionen entwickelt haben, um sie in konkrete Initiativen zum Wohle der gesamten Region umzusetzen“, erklärte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

