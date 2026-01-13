Handelskammer Bozen: Tätigkeitsprogramm 2026 vorgestellt

Von: luk

Bozen – Die Handelskammer Bozen hat heute im Zuge einer Pressekonferenz ihr Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2026 präsentiert. Das Jahresthema ist „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“. Zudem wird sie Verfahren vereinfachen, klare Informationen geben und die Dienstleistungen noch serviceorientierter gestalten.

Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt

2026 stellt die Handelskammer Bozen den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns. Handelskammerpräsident Michl Ebner betont: „Wohlstand ist das Zusammenspiel von wirtschaftlicher Stärke, sozialer Teilhabe und ökologischer Verantwortung. Nur wenn diese drei Säulen im Gleichgewicht stehen, können wir eine zukunftsorientierte und stabile Entwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft gewährleisten.“

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die Digitalisierung bleibt ein zentrales Thema. Der Service „Digitales Unternehmen – PID“ wird weiter ausgebaut. Schwerpunkte sind die doppelte Transformation digital & green, Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Industrie 5.0. Die Handelskammer unterstützt Unternehmen dabei mit Beratungen, Assessment-Tools, Informationsveranstaltungen und kostenlosen Weiterbildungsangeboten.

Internationalisierung und Exportförderung

Kleine und mittlere Unternehmen erhalten weiterhin gezielte Unterstützung bei der Internationalisierung. 2026 werden individuelle Exportpläne, Export-Check-Ups und zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. Die Plattform „Südtirol exportiert“ wird ausgebaut, um die Sichtbarkeit der Südtiroler Unternehmen im Ausland zu erhöhen.

Arbeitskräftegewinnung und -bindung

Mit dem Service Work in Südtirol unterstützt die Handelskammer Unternehmen bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Der Welcome Service richtet sich an alle Personen, die sich aus Arbeitsgründen in Südtirol aufhalten oder aus beruflichen Gründen wieder nach Südtirol zurückkehren. Neue Initiativen fördern die Arbeitgeberattraktivität und erleichtern die Integration von Mitarbeitenden aus dem In- und Ausland. Neue Veranstaltungsformate bieten Personalverantwortlichen eine Plattform für Austausch und Vernetzung.

Talentcenter

Das Talentcenter Bozen wird weiterentwickelt, um Jugendliche bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Neue Testangebote richten sich gezielt an 17- bis 19-Jährige. Die Initiative Schule-Wirtschaft vermittelt wirtschaftliches Wissen und fördert unternehmerisches Denken bei Jugendlichen.

Weiterbildung, Future Skills und Talent Management

Das WIFI bietet 2026 über 200 Weiterbildungsmaßnahmen an, diverse sind im Rahmen nationaler Initiativen kostenlos. Es gibt zahlreiche neue Angebote, unter anderem zu Future Skills, KI und moderne Führung. Die erfolgreiche Initiative Talent Management wird fortgeführt, um Unternehmen bei der Entwicklung moderner Personalstrategien zu unterstützen. Am 15. April 2026 findet bereits das sechste WIFI – Talent Event für Unternehmer/innen und Personalverantwortliche statt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie gelingt es die Arbeitgeberattraktivität zu steigern und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen?

Umwelt- und Wettbewerbsschutz

Die Handelskammer unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, etwa durch Informationsveranstaltungen zum elektronischen Abfallregister RENTRI und zur erweiterten Herstellerverantwortung. Der Bereich Wettbewerbsschutz setzt sich für faire Marktbedingungen und die Verbreitung einer wettbewerbs- und konsumentenfreundlichen Einstellung ein.

WorldSkills

2026 nimmt das Team WorldSkills South Tyrol, Italy an der Weltmeisterschaft der Berufe WorldSkills in Shanghai teil.

Handelsregister

Das Handelsregister, in dem alle Unternehmen mit bestimmten Unternehmensdaten eingetragen sein müssen, gewährleistet Transparenz und ermöglicht es Dritten, sich über die rechtliche und wirtschaftliche Situation von Unternehmen zu informieren. Es ist zuständig für die Eintragung, Änderung und Löschung von Unternehmen und bietet wichtige Dienste wie beispielsweise die Bereitstellung von Handelskammerauszügen und Bilanzen.