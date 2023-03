Handelskammer Bozen: Treffpunkt Unternehmensnachfolge

Bozen – Heute Vormittag fand in der Handelskammer Bozen eine Informationsveranstaltung zur Unternehmensnachfolge statt. Bei Fachvorträgen und Expertengesprächen konnten sich Südtiroler Unternehmen Anregungen holen und darüber austauschen, wie die Herausforderung Unternehmensnachfolge bestmöglich gemeistert werden kann.

„Die Unternehmensnachfolge ist auch in Südtirol ein aktuelles Thema, ca. 7.000 Betriebe werden in nächster Zeit mit dieser Mammut-Aufgabe konfrontiert sein. Dabei gilt: Nichts dem Zufall überlassen, denn nur durch eine rechtzeitige Planung kann eine erfolgreiche Übergabe stattfinden“, betonte Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, bei der Eröffnung des Events.

Das Ziel einer erfolgreichen Übergabe besteht darin, sowohl den Bestand des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze als auch die wirtschaftliche Existenz der zukünftigen Nachfolger zu sichern. Vor diesem Hintergrund organisierte die Handelskammer Bozen heute Vormittag eine Informationsveranstaltung zur Unternehmensnachfolge, bei der sich Südtiroler Unternehmen Anregungen und Ideen von Experten holen und darüber mit anderen Unternehmern austauschen konnten.

Im Anschluss an die Grußworte sprachen Günther Bellutti und Richard Maria Seebacher von den Aktivsenioren Südtirol zum Thema „Unternehmensnachfolge: Fortführung eines Unternehmenserfolgs“. Die Aktivsenioren Südtirol sind eine Vereinigung von ehemaligen Führungskräften, Unternehmer und Freiberufler aus verschiedenen Branchen, die ihre Lebenserfahrung und unternehmerische Fachkompetenz an die heimischen Betriebe weitergeben.

Danach folgten gemeinsame Expertengespräche am runden Tisch, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in direkten Kontakt mit den Experten treten konnten. Jürgen Zwafink, Aktivsenioren Bayern e. V. und Richard Maria Seebacher informierten zu „Je früher, desto besser: Frühzeitig an die Nachfolge denken!“.

Reinhold Heiß, Aktivsenioren Bayern e. V. und Erich Nussbaumer von den Aktivsenioren Südtirol widmeten ihre Gesprächsrunde den möglichen Varianten einer Nachfolgeregelung. Günther Bellutti diskutierte zu „Reden und Handeln: Konflikte erkennen und klären“.

Die Expertengespräche vervollständigten Steuerberater Emmerich Griesser sowie Notar Walter Crepaz. Sie sprachen zum steuerlichen Aspekt der Unternehmensnachfolge bzw. zu „Schenkung und Erbschaft: ein Überblick“.

Abschließend folgte die gemeinsame Präsentation der Ergebnisse und ein Meinungsaustausch.